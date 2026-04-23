Andrés Millán destapa la clau per pagar menys a la Renda sense equivocar-se amb Hisenda
La campanya de la Renda 2025 va començar el 8 d’abril i el termini general per presentar la declaració s’allarga fins al 30 de juny de 2026
Amb la campanya de l’IRPF ja en marxa, molts contribuents miren de retallar la factura fiscal tant com poden. És en aquest context que l’advocat i creador de contingut Andrés Millán, conegut a les xarxes com @lawtips, ha posat sobre la taula una de les fórmules que, segons ell, poden ajudar a pagar menys: estudiar bé el paper de les donacions i de les herències abans de moure un patrimoni. El seu missatge és clar: no n’hi ha prou de voler estalviar, sinó que cal entendre com actua Hisenda en cada cas. I aquí, diu, és on molta gent s’equivoca. L’expert recorda que donar un bé o un actiu no sempre surt tan barat com sembla, encara que qui el rebi pagui poc per l’impost de successions i donacions. De fet, un dels errors més habituals és pensar que una donació sempre és la millor via fiscal.
Donacions, herències i el guany que veu Hisenda
Segons explica Millán, quan es dona un bé es generen dues possibles càrregues: d’una banda, qui rep la donació ha de pagar l’impost de successions i donacions, que en el cas de pares i fills està molt bonificat en moltes comunitats autònomes i pot quedar, segons ell, “entorn de l’1% o fins i tot menys”; de l’altra, qui fa la donació pot haver de tributar a l’IRPF per l’augment de valor de l’actiu. I aquí és on entra el gran advertiment. L’advocat posa l’exemple d’un fons d’inversió comprat per 500.000 euros que ara val 1 milió: si es dona al fill, aquest pot pagar molt poc per rebre’l, però Hisenda entendrà que el donant ha obtingut un guany patrimonial de 500.000 euros. Aquesta quantitat s’integra a la base de l’estalvi i pot comportar una factura elevada. Per això Millán defensa que, en determinats casos, l'herència pot ser molt més eficient fiscalment: el difunt no tributa per aquest guany, l’hereu només assumeix l’impost corresponent —que en alguns territoris pot ser mínim— i, a més, el valor d’adquisició de l’actiu s’actualitza. En altres paraules, el consell de l’expert no és improvisar amb les donacions, sinó mirar bé cada operació abans de presentar la Renda i entendre quin cost real pot acabar aflorant després.
