Una advocada experta en herències explica els 3 motius pels quals sempre cal fer testament: “Molta gent creu que si no té cases o terrenys no cal fer-ne”
Aquest document serveix per repartir qualsevol tipus de bens, no només grans propietats
El testament és un document essencial per definir el destí dels béns d’una persona després de la seva mort. Comptar amb un testament ben redactat i clar no només aporta tranquil·litat en vida, sinó que també facilita la gestió patrimonial i legal en un moment tan delicat.
Laura Lobo, advocada experta en herències, adverteix de la importància de fer testament fins i tot sense tenir propietats o sense veure-ho encara com una cosa propera. “Jo entenc que potser per mandra, desconeixement, simplement perquè també té un cost o fins i tot perquè està relacionat amb la mort, molta gent no té testament”, explica en un pòdcast de l’Institut Europeu d’Assessoria Fiscal (INEAF). També hi ha, afegeix, casos de morts sobtades o malalties sobrevingudes.
Per què fer testament?
Molta gent creu que els testaments només són per a aquells que acumulen molts béns. Res més lluny de la realitat. Per això, l’advocada explica alguns dels motius de pes per fer testament. D’una banda, l’existència d’un testament abarateix costos i redueix els tràmits. “La tramitació és més fàcil i més ràpida quan hi ha testament que quan no n’hi ha. Si hi ha testament ja tens el document, és més barat, per exemple, que si no en tens i has de tramitar una declaració d’hereus”, explica.
“La declaració d’hereus té un cost superior al notari i, a més, requereix més temps perquè necessites aproximadament un mes per tramitar-la. A banda, quan no hi ha testament l’herència es distribueix d’acord amb el que diu la llei, mentre que amb testament és el mateix testador qui decideix com vol repartir els seus béns i com vol que quedi tot”, subratlla Lobo, que afegeix que els hereus també reben abans els béns si hi ha testament que si no n’hi ha.
D’altra banda, Lobo desmunta el mite què fer testament només val la pena si es tenen molts béns i propietats. “El fet de no tenir grans béns, com cases o terrenys, no implica que no puguis decidir a on aniran a parar la resta dels teus béns, com els comptes bancaris o simplement coses que per a tu siguin importants, com ara una col·lecció de llibres, discos o bosses. També pots tenir una moto i així pots decidir a qui la vols deixar”, argumenta.
També és important destacar que el testament no només tracta de béns i propietats. Explica Lobo que “també es pot designar un tutor per als fills menors d’edat, perdonar un deute que una persona tingui amb tu i moltes altres coses que es poden fer”.
