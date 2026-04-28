Efectiu o targeta? El petit cartell que pot decidir si una botiga et pot obligar a pagar d’una manera concreta
La llei espanyola permet als locals fixar certes condicions de pagament, però els comerços han d’informar-ne clarament i no poden cobrar més per pagar amb targeta
El debat entre pagar en efectiu o amb targeta s’ha fet cada vegada més habitual en bars, cafeteries, botigues i petits comerços. En els últims anys, els pagaments electrònics han crescut amb força: targetes bancàries, transferències i Bizum han guanyat terreny davant dels diners en metàl·lic. Tot i això, l’efectiu continua sent un mitjà de pagament legal i molt utilitzat, i aquí és on apareixen els dubtes: pot una botiga obligar-te a pagar en metàl·lic? Pot posar un mínim per pagar amb targeta? I pot cobrar-te més si no pagues en efectiu?
El dilema dels comerços: targeta mínima o només efectiu
Molts consumidors s’han trobat amb el mateix missatge en entrar en un local: “pagament mínim amb targeta: 10 euros” o “només s’accepta efectiu”. Aquestes pràctiques han generat confusió perquè el client sovint no sap si el comerç està actuant dins la legalitat o si està vulnerant els seus drets com a consumidor.
L’advocat i economista David Jiménez, que divulga contingut legal a les xarxes socials, ha explicat aquesta situació a través del seu compte d’Instagram. Jiménez planteja un cas molt quotidià: «Segur que t’ha passat com a mi: vas a comprar alguna cosa en alguna botiga o en alguna cafeteria i et diuen: “el pagament mínim amb targeta són 10 euros”. Això és legal?».
Segons l’advocat, la clau no és només si el comerç accepta o no targeta, sinó si ho ha comunicat correctament abans que el client consumeixi o faci la compra. Jiménez ho resumeix així: «No hi ha cap llei que ho prohibeixi, però hi ha un detall molt important. Han de tenir cartells visibles perquè, abans de fer la compra, el client sàpiga que hi ha una part del pagament que és obligatori fer-la en efectiu. Així ho estableixen la Llei General del Consumidor i el Banc d’Espanya».
Què pot fer el local i què pot exigir el consumidor?
Els establiments poden posar determinades condicions sobre els mètodes de pagament, però han d’informar-ne de manera clara, visible i prèvia. Això vol dir que el client ha de saber abans de consumir si el local no accepta targeta, si exigeix un mínim o si només permet pagar en efectiu en determinats imports.
També s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió Xavi Abat, conegut a les xarxes com #elabogadodetiktok, un advocat que respon dubtes legals del dia a dia en vídeos divulgatius. Segons explica, si l’import és inferior a 30 euros, el local pot reclamar el pagament únicament en efectiu. En canvi, si la quantitat supera els 30 euros, l’establiment hauria d’oferir una alternativa al pagament en metàl·lic.
Aquesta interpretació es vincula amb el Reial decret 19/2018 de serveis de pagament, una de les normes que regulen aquest àmbit. Ara bé, tant Jiménez com Abat insisteixen en el mateix punt: cal que hi hagi un avís visible perquè el consumidor pugui decidir si compra o consumeix en aquell local.
Cobrar més per pagar amb targeta és il·legal
Una altra pràctica que genera queixes és aplicar un preu diferent segons el sistema de pagament. En aquest cas, la norma és clara: no es pot cobrar més a un client només perquè decideixi pagar amb targeta bancària.
Això queda recollit en el Reial decret llei 8/2014, que prohibeix expressament traslladar al consumidor despeses o comissions pel fet d’utilitzar una targeta de dèbit o de crèdit. El text estableix que «es prohibeix expressament que les empreses beneficiàries del pagament traslladin qualsevol mena de despesa o quota addicional per la utilització de la targeta de dèbit o de crèdit».
Per tant, un comerç pot informar que no accepta targeta en determinades condicions, però no pot penalitzar econòmicament el client que paga amb aquest sistema si l’accepta.
L’efectiu també està protegit per llei
El debat no només afecta els pagaments amb targeta. També hi ha locals que prefereixen no acceptar efectiu, especialment després de l’auge dels pagaments digitals. Però la normativa espanyola també protegeix el dret del consumidor a pagar en metàl·lic dins dels límits legals.
El Reial decret llei 24/2021 va incloure una previsió clara en defensa dels consumidors: negar-se a acceptar el pagament en efectiu pot ser una infracció. El text publicat al BOE assenyala que és una infracció «la negativa a acceptar el pagament en efectiu com a mitjà de pagament dins dels límits establerts per la normativa tributària i de prevenció i lluita contra el frau fiscal».
A més, segons el Banc d’Espanya, tampoc és legal rebutjar automàticament bitllets de 100, 200 o 500 euros. Ara bé, hi ha una excepció pràctica: si el comerç sospita que un bitllet o una moneda pot ser fals, pot no acceptar-lo i explicar al client que no està segur de la seva autenticitat.
En resum, els locals poden establir algunes condicions sobre el pagament en efectiu o amb targeta, però han de comunicar-les de manera visible i abans de la compra. Els consumidors, per la seva banda, tenen dret a rebre aquesta informació, a no pagar recàrrecs il·legals per usar targeta i a poder utilitzar l’efectiu dins dels límits que marca la llei.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
- Li cau un martell al cap mentre passejava amb la seva mare