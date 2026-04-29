Et poden acomiadar per rebre un paquet a la feina? L’avís d’un advocat laboralista
Fer servir l’oficina com a punt de recollida pot semblar inofensiu, però la resposta depèn de les normes internes de l’empresa, de si t’han avisat i de com s’ha aplicat aquesta regla
Qui no ha rebut alguna vegada un paquet a la feina? Una compra per internet, un enviament urgent, un repartidor que sempre passa quan no hi ha ningú a casa... Per a molts treballadors, posar l’adreça de l’oficina és una solució pràctica quan passen moltes hores fora. Però la pregunta és clara: això està permès per la llei? I encara més: ens poden sancionar o acomiadar per fer-ho?
La resposta no és tan simple com un sí o un no. L’advocat laboralista Juanma Lorente, conegut per divulgar drets dels treballadors a les xarxes socials, explica que tot depèn d’un detall fonamental: si l’empresa té una norma clara que prohibeix rebre paquets personals al lloc de feina i si aquesta norma ha estat comunicada correctament als treballadors. Segons Lorente, «si l’empresa no té en el seu decàleg de normes que està prohibit posar les seves oficines com a adreça de recollida, teòricament no et pot dir res».
Quan rebre un paquet a l’oficina pot ser un problema
El problema apareix quan l’empresa sí que ha prohibit aquesta pràctica. En aquest cas, continuar fent-ho pot considerar-se un incompliment de les normes internes de l’empresa. L’Estatut dels Treballadors permet sancionar els treballadors per incompliments laborals d’acord amb la graduació de faltes i sancions que fixin la llei o el conveni col·lectiu aplicable. També estableix que les sancions són revisables davant la jurisdicció social i que les faltes greus i molt greus s’han de comunicar per escrit, amb la data i els fets que les motiven.
Això vol dir que l’empresa no pot actuar de qualsevol manera. Si vol sancionar algú per rebre enviaments personals a la feina, haurà de demostrar que hi havia una norma, que el treballador la coneixia i que la conducta realment incompleix aquesta regla. També haurà de valorar la gravetat del cas: no és el mateix rebre un paquet puntual que convertir la recepció de l’empresa en una adreça habitual de compres personals.
Lorente ho resumeix amb un matís important: «Ara bé, si està prohibit i, tot i això, tu ho fas, no estàs complint les normes de l’empresa i l’empresa et podrà sancionar». La clau, per tant, no és només el paquet, sinó el context: si hi ha prohibició, si hi ha reiteració, si genera problemes d’organització, si afecta la seguretat del centre o si altera el funcionament normal de la feina.
També hi ha un altre factor decisiu: la tolerància empresarial. Si durant mesos o anys l’empresa ha permès que els treballadors rebessin paquets sense dir res, li pot resultar més difícil sancionar de cop aquesta conducta. L’advocat posa un exemple molt clar: si suposadament estava prohibit, però fa dos anys que ho fas i ningú no t’ha advertit, l’empresa no pot aprofitar el quinzè paquet per dir-te de sobte que allò no estava permès. «Si ja portes catorze paquets rebuts abans, ara no et pot sancionar per això», defensa Lorente.
Això no vol dir que rebre paquets es converteixi automàticament en un dret del treballador. Però sí que reforça una idea: les empreses han de ser coherents. Si una pràctica és visible, habitual i coneguda, no sembla raonable castigar-la sense advertència prèvia. El més prudent, en aquests casos, seria comunicar la norma, recordar-la als treballadors i aplicar-la de manera igual per a tothom.
La gran pregunta és si tot això pot acabar en acomiadament. En principi, rebre un paquet puntual difícilment justificaria una mesura tan greu. Ara bé, si hi ha una prohibició expressa, advertiments previs, reiteració i una negativa del treballador a complir les ordres de l’empresa, el conflicte podria escalar. L’Estatut dels Treballadors preveu l’acomiadament disciplinari quan hi ha un incompliment greu i culpable del treballador, i inclou entre les causes la indisciplina, la desobediència o la transgressió de la bona fe contractual.
Què podem fer, doncs?
El primer és revisar el manual intern, el conveni col·lectiu o les normes de l’empresa. Si no queda clar, el millor és preguntar a recursos humans o al responsable directe abans de fer servir l’oficina com a punt de recollida. També és recomanable no abusar-ne: una cosa és rebre un enviament excepcional i una altra convertir el centre de treball en una adreça personal permanent. I si l’empresa comunica que ja no ho permet, convé respectar-ho o demanar una alternativa.
Com a treballadors, tenim dret a saber quina norma se’ns aplica, a rebre per escrit les sancions greus o molt greus, a conèixer els fets concrets que se’ns atribueixen i a impugnar una sanció o un acomiadament si el considerem injustificat. En cas d’acomiadament, l’Estatut fixa que l’acció per reclamar caduca als 20 dies hàbils des que es produeix.
La conclusió és clara: rebre paquets a la feina no està prohibit per una norma general aplicable a tots els treballadors, però tampoc és un dret absolut. Si l’empresa ho permet o mai no ho ha regulat, és difícil que pugui sancionar-ho sense més ni més. Si ho prohibeix de manera clara i el treballador ho incompleix repetidament, sí que pot haver-hi conseqüències. I l’acomiadament només entraria en joc en casos greus, reiterats i ben acreditats.
