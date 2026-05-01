La pausa del cafè no és cap caprici: la llei diu quan pots descansar a la feina
L’Estatut dels Treballadors fixa un mínim, però la clau és al conveni
Les jornades laborals han canviat molt en els últims anys. El teletreball, els horaris flexibles, les setmanes comprimides, els torns rotatius o el debat sobre la reducció de la jornada han alterat la manera com entenem el temps de feina. Però, enmig de tots aquests canvis, molts treballadors continuen sense saber quins drets laborals tenen durant el seu dia a dia. I una de les preguntes més habituals és molt simple: si faig una pausa per prendre un cafè, menjar alguna cosa o aixecar-me uns minuts, l’he de recuperar després?
La resposta no és igual per a tothom. L’Estatut dels Treballadors estableix que, quan la jornada continuada supera les sis hores, el treballador té dret a un descans mínim de 15 minuts. Aquesta pausa existeix per reduir la fatiga, tallar el ritme de treball i protegir la salut de l’empleat. Ara bé, que aquest descans sigui obligatori no vol dir sempre que compti com a temps efectiu de treball.
La pausa existeix, però no sempre està pagada
Aquí és on arriba la confusió. La llei fixa el dret al descans, però deixa en mans del conveni col·lectiu o del contracte de treball si aquests minuts formen part de la jornada laboral o si s’han de recuperar. Per tant, la famosa pausa del cafè pot estar inclosa dins l’horari o pot ser descomptada, segons el que estigui pactat a cada empresa.
Això vol dir que si el conveni reconeix aquests 15 minuts com a temps de feina, l’empresa no pot obligar el treballador a sortir més tard per compensar-los. En canvi, si el conveni o el contracte no els consideren temps efectiu, l’empresa sí que pot exigir que es recuperin o descomptar-los del còmput diari. La clau, per tant, no és el costum de l’oficina ni allò que “sempre s’ha fet”, sinó el que diu la documentació laboral.
Què diu l’Estatut dels Treballadors?
L’Estatut dels Treballadors marca uns mínims que totes les empreses han de respectar. A banda del descans de 15 minuts quan la jornada continuada supera les sis hores, també estableix que la jornada ordinària no pot superar, amb caràcter general, les nou hores diàries, tret que hi hagi una distribució diferent pactada per conveni o acord col·lectiu.
També fixa que entre el final d’una jornada i l’inici de la següent han de passar almenys 12 hores de descans. A més, el treballador té dret a un descans setmanal mínim, pensat per garantir la recuperació física i mental. Són drets bàsics, però sovint desconeguts, especialment en sectors amb torns llargs, horaris partits o molta pressió productiva.
El consell dels experts: mira el conveni abans de reclamar
Els experts laborals recomanen no donar res per fet. Abans d’assumir que la pausa del cafè està pagada o que s’ha de recuperar sempre, el primer pas és revisar el conveni col·lectiu aplicable i el contracte. Allà és on hauria de constar si el descans computa com a temps treballat o no.
Si el treballador detecta que l’empresa li descompta indegudament aquesta pausa, o l’obliga a recuperar-la sense base legal, pot consultar-ho amb els representants dels treballadors, amb recursos humans o amb un assessor laboral. Perquè una pausa de només 15 minuts pot semblar poca cosa, però pot marcar la diferència entre exercir un dret o regalar temps de feina sense saber-ho.
