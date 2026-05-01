Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
El divendres 1 de maig se celebra el Dia del Treballador i és festiu a Catalunya. Com que no és un festiu d’obertura establert en el calendari comercial de la comunitat, sorgeixen els dubtes sobre si els supermercats i els centres comercials obren o no les portes. Quan això passa, els treballadors tenen dubtes sobre què passarà amb el seu dia lliure.
Estatut dels Treballadors
L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que "les festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir de catorze a l’any, de les quals dues seran locals".
A més, assenyala que serà festiu en tot l’àmbit nacional el dia de Cap d’Any, el Divendres Sant, l’1 de maig, el 15 d’agost, el 12 d’octubre, l’1 de novembre, el Dia de la Constitució (6 de desembre), el Dia de la Immaculada (8 de desembre) i el dia de Nadal (25 de desembre).
Afluència de visitants
L’obertura o tancament de les grans cadenes varia en funció de la ubicació de l’establiment i la política comercial de cada grup.
Mentre que algunes botigues romandran tancades del tot, d’altres obriran amb horaris reduïts o especials.
Supermercats oberts
Mercadona
Un dels supermercats que té més clients a Espanya és Mercadona. La cadena de supermercats valenciana té el costum de tancar la majoria de diumenges i festius per al descans dels treballadors i l’1 de maig no serà una excepció: la majoria de botigues de Barcelona i Catalunya no obriran.
Carrefour
Un altre dels establiments d’alimentació més concorreguts de Catalunya és Carrefour, que també tanca les portes.
Lidl
Pel que fa a Lidl, els seus supermercats romandran tancats durant el Dia del Treballador a Barcelona i la resta de Catalunya.
Consum
La cooperativa valenciana Consum, una altra de les botigues d’aliments més concorregudes, tindrà les botigues tancades en la majoria de casos l’1 de maig.
Alcampo
Pel que fa a Alcampo, la majoria de botigues i hipermercats de la cadena romandran tancats.
Dia
Els supermercats Dia solen romandre tancats, sobretot en àrees menys poblades, per la qual cosa es recomana consultar l’horari del teu establiment més proper a la seva pàgina web oficial.
Caprabo
En el cas de Caprabo, no hi ha gaire informació disponible sobre els seus horaris en aquesta data i, tot i que és probable que alguns dels seus locals continuïn oberts, des de la cadena de distribució alimentària afirmen el següent: "A Catalunya, els dies festius poden variar segons el tipus de festiu i la localitat. Per això, algunes botigues Caprabo romanen obertes en dies festius amb horaris especials per facilitar les teves necessitats, mentre que d’altres poden estar tancades. Per evitar desplaçaments innecessaris, et recomanem consultar l’horari d’obertura específic de cada supermercat".
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- ¿Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Barcelona i Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- «Ens van ensenyar l’Anella Verda de Vitòria i vam dir: per què no ho portem a Manresa?»