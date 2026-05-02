No n’hi ha prou amb 15 anys cotitzats: el detall que et pot deixar sense pensió
La Seguretat Social revisa no només quant has cotitzat, sinó també quan ho has fet. I aquest requisit pot tombar una jubilació contributiva a l’últim moment
A Espanya, jubilar-se no depèn només d’haver arribat a una edat determinada. El 2026, l’edat ordinària de jubilació és de 65 anys per a les persones que acreditin almenys 38 anys i 3 mesos cotitzats. Si no s’arriba a aquest període, cal esperar fins als 66 anys i 10 mesos. Però complir l’edat no és suficient: abans de concedir la pensió de jubilació, la Seguretat Social comprova si el treballador reuneix els períodes mínims de cotització exigits.
La trampa dels 15 anys cotitzats
Durant anys s’ha repetit que per cobrar una pensió contributiva cal haver cotitzat com a mínim 15 anys. És cert, però és només una part de la història. Aquest requisit s’anomena carència general i equival a 5.475 dies cotitzats al llarg de tota la vida laboral. No cal que siguin seguits: poden sumar-se feines diferents, etapes separades i períodes acumulats en diferents moments.
Ara bé, la Seguretat Social aplica també una segona condició, molt menys coneguda i sovint més decisiva: la carència específica. Aquesta exigeix que, dins dels 15 anys cotitzats, almenys 2 anys estiguin compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de demanar la jubilació. És a dir, no n’hi ha prou d’haver treballat molt temps fa dècades; també compta si has cotitzat prou en el tram final abans de retirar-te.
Què revisa la Seguretat Social abans de concedir la pensió?
Quan una persona demana la jubilació, la Seguretat Social revisa tres punts bàsics: l’edat legal que li correspon, el total d’anys cotitzats i si compleix la carència específica. Per això, una persona pot haver cotitzat 16, 18 o fins i tot més anys i quedar-se sense pensió contributiva si fa massa temps que no cotitza i no acredita aquests dos anys dins dels últims quinze.
Aquest és el risc per a treballadors amb trajectòries interrompudes, períodes llargs d’atur, anys fora del mercat laboral o carreres laborals molt fragmentades. Per exemple, algú que va cotitzar 18 anys, però va deixar de fer-ho fa dues dècades pot trobar-se amb una resposta negativa. En canvi, una altra persona amb el mateix total cotitzat sí que podria cobrar la pensió si una part d’aquelles cotitzacions se situa dins del període exigit.
Com es demana la jubilació i què cal mirar abans
La pensió de jubilació es pot sol·licitar per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, en nom propi, mitjançant representant o amb apoderament inscrit. El servei oficial permet iniciar la sol·licitud i també consultar l’estat del tràmit.
Abans de fer el pas, però, és recomanable revisar l’informe de vida laboral i comprovar no només el total de dies cotitzats, sinó també la seva distribució en el temps. En alguns casos poden comptar situacions especials, com determinades etapes assimilades a l’alta, excedències per cures o la coneguda doctrina del parèntesi, que pot excloure alguns períodes sense cotització quan l’absència del mercat laboral no depenia de la voluntat del treballador. Però no és automàtica: cada cas s’ha d’estudiar de manera individual.
La conclusió és clara: els 15 anys cotitzats són imprescindibles, però no garanteixen per si sols la pensió. El que pot decidir-ho tot és aquest detall silenciós que molts descobreixen massa tard: haver cotitzat almenys dos anys dins dels últims quinze abans de jubilar-se.
