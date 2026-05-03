La renda pot sortir-te cara si no mires aquestes deduccions: habitatge i energia són les claus del 2026
Els assessors fiscals avisen que revisar bé l’esborrany pot evitar pagar de més o acabar en una comprovació
La campanya de la renda 2026, corresponent a l’exercici fiscal del 2025, s’allarga fins al 30 de juny i arriba amb novetats importants en IRPF, habitatge, lloguer, eficiència energètica, autònoms i deduccions autonòmiques. Luis Chinchilla, assessor fiscal amb despatx a Castelló i president de l’Associació d’Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana, destaca que una de les novetats és la millora fiscal per als rendiments d’activitats artístiques cobrats de manera excepcional, tant si provenen d’obres literàries, artístiques o científiques com d’activitats escèniques, audiovisuals o musicals, incloent-hi personal tècnic o auxiliar. També es prorroguen per al 2025 i 2026 els límits elevats del règim de mòduls per a autònoms: 250.000 euros d’ingressos per al conjunt d’activitats, 125.000 euros en operacions amb obligació d’expedir factura i 250.000 euros en compres de béns i serveis.
SMI, atur i deduccions que poden arribar a més contribuents
Un altre punt delicat és el salari mínim interprofessional, fixat el 2025 en 16.576 euros anuals. Chinchilla adverteix que el límit per no declarar pot perjudicar contribuents amb rendes baixes si, a més del salari, obtenen altres ingressos inferiors a 6.500 euros, motiu pel qual s’ha creat una nova deducció per compensar aquest efecte. En el cas de les persones que cobren l’atur, només hauran de presentar la declaració si hi estan obligades per superar els límits, ja sigui per l’import de la prestació o perquè han tingut altres rendes, com la venda d’un habitatge o accions, o haver rebut una propietat el 2025.
I aquestes són les deduccions autonòmiques a Catalunya: 150 euros per naixement, adopció o acolliment en declaració individual, 300 euros en conjunta o en famílies monoparentals; 150 euros per a contribuents que hagin quedat vidus i 300 euros si tenen descendents a càrrec; i una deducció pel lloguer de l’habitatge habitual del 10% de les quantitats pagades, amb un màxim de 500 euros anuals —o 1.000 euros en tributació conjunta o per a famílies nombroses i monoparentals—, sempre que es compleixin requisits com tenir 35 anys o menys, haver estat a l’atur 183 dies o més, tenir una discapacitat igual o superior al 65% o ser vidu de 65 anys o més, i no superar els 30.000 euros en tributació individual o 45.000 euros en conjunta. També hi ha deduccions per rehabilitació de l’habitatge habitual —l’1,5% sobre una base màxima de 9.040 euros—, pels interessos de préstecs per a estudis de màster i doctorat, per donatius a entitats que fomenten la llengua catalana o occitana —15%—, la recerca i la innovació —30%— o el medi ambient —15%—, així com per inversions d’àngel inversor —40% o 50%, amb límit de 12.000 euros—, per aportacions a cooperatives agràries o d’habitatge —20%, fins a 3.000 euros— i per contribuents obligats a declarar per tenir més d’un pagador amb rendiments entre 15.876 i 22.000 euros.
Habitatge, lloguer i eficiència energètica: les deduccions més potents
Segons Chinchilla, les deduccions més fortes són les d’habitatge, lloguer i eficiència energètica. En el lloguer de l’habitatge habitual, els arrendataris poden deduir el 20%, 25% o 30% de les quantitats pagades, amb màxims de 800, 950 i 1.100 euros. El 20% és per a qualsevol arrendatari; el 25%, per a menors o iguals de 35 anys, persones amb discapacitat igual o superior al 75%, discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% o víctimes de violència de gènere; i el 30%, per a qui compleixi més d’una d’aquestes condicions. Els propietaris també poden tenir deducció si el lloguer que cobren no supera el preu de referència dels arrendaments privats de la Comunitat.
En eficiència energètica, les deduccions autonòmiques i estatals són compatibles i poden arribar a cobrir el 100% de la inversió. A escala estatal, millorar l’eficiència de l’habitatge permet deduir el 20% si es redueix la demanda de calefacció o refrigeració, el 40% si es millora el consum d’energia primària no renovable i el 60% per rehabilitació d’edificis. També es pot deduir un 15% per la compra de vehicles elèctrics endollables o de pila de combustible i punts de recàrrega, amb una base màxima de 20.000 euros, és a dir, fins a 3.000 euros.
També cal tenir presents els donatius a entitats sense ànim de lucre acollides a la llei fiscal del mecenatge: dels primers 250 euros, es pot deduir el 80%, de manera que una aportació de 250 euros permet deduir-ne 200. La base de la deducció no pot superar el 10% de la base liquidable i, si se supera, la part pendent es pot aplicar en els quatre exercicis següents. En municipis amb risc de despoblament, es manté una deducció de fins a 330 euros per residència habitual, a la qual es poden sumar 132 euros per un fill, 198 per dos i 264 per tres.
Chinchilla demana prudència a qui fa la declaració de la renda a casa: cal revisar què ha passat entre l’1 de gener i el 31 de desembre abans de confirmar l’esborrany, perquè casar-se, tenir un fill, heretar, cobrar o pagar lloguer pot canviar el resultat. Recorda que el llistat de més de 30 deduccions és extens i genera confusió, i proposa agrupar-les per família, habitatge o qüestions socials. També critica deduccions de poc impacte, com els 100 euros per tractaments de fertilitat, quan aquests processos poden costar entre 10.000 i 30.000 euros. Aquest 2026 encara es poden revisar incongruències de la renda del 2021, i Hisenda pot posar el focus en dades del Cadastre, immobles llogats, amortitzacions i despeses deduïdes. Sobre ajudes per catàstrofes com incendis o Dana, avisa que cal anar cas per cas: estan expressament exemptes les dels decrets 172/2024 i 176/2024 del Consell, amb 5.000 euros per empresa més 1.000 per treballador fins a 30.000 euros, i 3.000 euros per a autònoms sense treballadors; les ajudes estatals per danys de la Dana i els pagaments del Consorci de Compensació d’Assegurances també estan exempts d’IRPF.
