Fer-se funcionari, l’aposta segura del 2026: les oposicions amb més sortides i més futur
El BOE confirma més de 30.000 places públiques en un moment en què l’estabilitat laboral pesa més que mai
En un moment en què trobar una feina estable no sempre és fàcil, els estudis no garanteixen automàticament un bon sou i molts treballadors encadenen contractes temporals o condicions millorables, ser funcionari continua sent una de les opcions més buscades. L’ocupació pública ofereix una cosa que avui té molt valor: estabilitat laboral, un salari regular, drets consolidats, horaris més previsibles i més facilitat per conciliar la feina amb la vida personal.
Per això, cada any milers de persones es plantegen preparar unes oposicions. No es tracta només d’aconseguir una plaça, sinó d’assegurar-se un projecte de vida amb menys incertesa. Segons la informació recollida a partir de la web d’orientació laboral Indeed, entre els principals atractius del sector públic hi ha un sou competitiu en relació amb les funcions del lloc, la seguretat a llarg termini, la conciliació i la possibilitat de mobilitat geogràfica.
Aquest 2026 arriba, a més, amb una oportunitat important. El BOE ha publicat convocatòries que sumen més de 30.000 places per ser funcionari, una de les ofertes d’ocupació pública més destacades dels últims anys. Ara bé, la gran pregunta per a molts aspirants és quina oposició triar. La decisió depèn del nombre de places, la freqüència de les convocatòries, la dificultat del procés selectiu, el sou i les sortides professionals.
Les oposicions més demandades i amb més sortida el 2026
Una de les opcions més habituals són les oposicions per a l’Administració pública. Són una porta d’entrada clàssica al sector públic i ofereixen milers de places en diferents administracions. El sou inicial se situa aproximadament entre els 1.000 i els 1.500 euros bruts mensuals, amb pagues extres incloses. Les proves acostumen a consistir en un qüestionari tipus test i exercicis pràctics relacionats amb el temari.
Per presentar-s’hi, cal tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea, haver complert els 16 anys, no superar l’edat màxima de jubilació forçosa, disposar del títol de Batxillerat o de Graduat en educació secundària, i no haver estat separat del servei de cap administració pública ni estar inhabilitat per exercir funcions públiques.
També destaquen les oposicions per a Policia i Guàrdia Civil, una de les vies amb més demanda. Les funcions principals són vetllar pel compliment de la llei, protegir les persones i els seus béns, prevenir delictes i detenir presumptes responsables. El procés inclou una prova de coneixements, proves físiques, un examen psicotècnic i una prova de personalitat. Segons MasterD, s’hi valoren aptituds verbals, numèriques, perceptives, espacials, de raonament abstracte i de memòria.
Una altra sortida important són les oposicions d’educació secundària. Per presentar-s’hi cal tenir nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la UE, ser major de 18 anys, no superar l’edat de jubilació, no patir cap limitació que impedeixi exercir la feina, no tenir antecedents al Registre Central de Delinqüents Sexuals i acreditar el coneixement de la llengua cooficial segons la comunitat autònoma. L’avaluació combina proves eliminatòries, que representen el 60% de la nota final, i una fase de concurs, amb mèrits acadèmics i cursos relacionats amb l’ensenyament i l’especialitat, que compta el 40% restant.
Les oposicions de Correus també continuen sent una opció molt buscada perquè solen oferir força places. El 2023 es va arribar a un màxim de 7.600 places. Els llocs més habituals són personal de repartiment, tan motoritzat com a peu, agent de classificació i atenció al client. L’examen és presencial, eliminatori i consta de 100 preguntes tipus test: el 90% sobre el temari i el 10% de proves psicotècniques. El temps màxim per completar-lo és de 110 minuts i els errors no resten punts.
En definitiva, preparar unes oposicions el 2026 pot ser una aposta exigent, però també una de les vies més sòlides per aconseguir feina estable, millors condicions i un futur professional amb menys sobresalts. En un mercat laboral incert, convertir-se en funcionari continua sent, per a molts, una manera de guanyar tranquil·litat.
