Renda 2026: compte enrere fins al 30 de juny per passar comptes amb Hisenda

La campanya de la renda ja està en marxa i permet presentar la declaració per internet, per telèfon o de manera presencial

Tot el que has de saber sobre la Renda 2026

Abril Benítez

La declaració de la renda 2026 ja té el calendari en marxa. Els contribuents poden presentar la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2025 fins al 30 de juny de 2026, tant si el resultat surt a retornar com si surt a ingressar. La campanya ha començat per internet i Hisenda preveu aquest any 25.251.000 declaracions, un 2,1% més que en l’exercici anterior, un augment que l’Agència Tributària atribueix a l’impuls de la creació d’ocupació durant el 2025.

Segons les previsions d’Hisenda, 15.706.000 declaracions donaran dret a devolució, amb un import global estimat de 13.271 milions d’euros. En canvi, 7.709.000 declaracions sortiran a ingressar, un 10,3% més que l’any passat, per un import total previst de 24.628 milions d’euros. És a dir, una part important dels contribuents haurà de pagar a Hisenda els impostos que no ha abonat durant l’any fiscal anterior.

Com presentar la declaració i què passa si surt a pagar o a retornar

La manera més ràpida de fer la declaració de la renda és per internet, a través de la Seu electrònica o de l’aplicació de l’Agència Tributària. També es podrà fer per telèfon mitjançant el pla «Le Llamamos», que començarà el 6 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 29 d’abril. L’atenció presencial a les oficines arrencarà l’1 de juny, amb cita prèvia disponible des del 29 de maig. El servei permet escollir canal, seleccionar data i filtrar oficines per codi postal.

Si la renda surt a retornar, el contribuent haurà d’indicar el compte bancari on vol rebre l’ingrés d’Hisenda. Si surt a pagar, el termini general per presentar-la acaba igualment el 30 de juny, però si es vol domiciliar el pagament al banc cal fer-ho abans: fins al 25 de juny. També es pot fraccionar el pagament: el primer termini, el 60% de l’import, s’abona en presentar la declaració, i el segon, el 40% restant, s’ha de pagar com a màxim el 5 de novembre de 2026.

La Cambra de Manresa vesteix de gala la Fàbrica Nova en obres per celebrar els seus 120 anys

Màxima expectació amb Rosalía: Sevilla espera l'artista internacional com a protagonista del concert de Netflix al riu

Necrològiques del 8 de maig del 2026

Montse Corominas (Montse Interiors): «El lideratge no va de gènere, sinó de criteri i, sobretot, de disciplina»

Catalunya es mobilitza contra la brossa al medi natural amb més de 400 accions de neteja

Les Vesprades sota l'Alzina posposen l'edició d'aquest estiu per repensar el futur del festival

