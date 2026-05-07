Renda 2026: compte enrere fins al 30 de juny per passar comptes amb Hisenda
La campanya de la renda ja està en marxa i permet presentar la declaració per internet, per telèfon o de manera presencial
La declaració de la renda 2026 ja té el calendari en marxa. Els contribuents poden presentar la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2025 fins al 30 de juny de 2026, tant si el resultat surt a retornar com si surt a ingressar. La campanya ha començat per internet i Hisenda preveu aquest any 25.251.000 declaracions, un 2,1% més que en l’exercici anterior, un augment que l’Agència Tributària atribueix a l’impuls de la creació d’ocupació durant el 2025.
Segons les previsions d’Hisenda, 15.706.000 declaracions donaran dret a devolució, amb un import global estimat de 13.271 milions d’euros. En canvi, 7.709.000 declaracions sortiran a ingressar, un 10,3% més que l’any passat, per un import total previst de 24.628 milions d’euros. És a dir, una part important dels contribuents haurà de pagar a Hisenda els impostos que no ha abonat durant l’any fiscal anterior.
Com presentar la declaració i què passa si surt a pagar o a retornar
La manera més ràpida de fer la declaració de la renda és per internet, a través de la Seu electrònica o de l’aplicació de l’Agència Tributària. També es podrà fer per telèfon mitjançant el pla «Le Llamamos», que començarà el 6 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 29 d’abril. L’atenció presencial a les oficines arrencarà l’1 de juny, amb cita prèvia disponible des del 29 de maig. El servei permet escollir canal, seleccionar data i filtrar oficines per codi postal.
Si la renda surt a retornar, el contribuent haurà d’indicar el compte bancari on vol rebre l’ingrés d’Hisenda. Si surt a pagar, el termini general per presentar-la acaba igualment el 30 de juny, però si es vol domiciliar el pagament al banc cal fer-ho abans: fins al 25 de juny. També es pot fraccionar el pagament: el primer termini, el 60% de l’import, s’abona en presentar la declaració, i el segon, el 40% restant, s’ha de pagar com a màxim el 5 de novembre de 2026.
