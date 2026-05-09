La cara B d’Amazon arriba a Manresa
Una nova botiga ven devolucions del gegant del comerç electrònic amb descomptes de fins al 50% i dona una segona vida a productes retornats
Comprar, provar, retornar i tornar a comprar. El consumisme actual funciona cada vegada més a cop de clic, amb compres impulsives, enviaments ràpids i una oferta gairebé infinita de productes que es fan virals a les xarxes. Una fregidora d’aire, una aspiradora robot, una joguina o un aparell per a la llar poden passar en poques hores de ser una recomanació a internet a convertir-se en un fenomen de vendes. Però darrere d’aquesta roda també hi ha una altra realitat: milers de productes acaben tornant al magatzem perquè no agraden, no encaixen amb el que s’esperava, arriben amb algun defecte o, simplement, perquè el comprador s’ho repensa.
Aquest volum de devolucions d’Amazon ha obert un nou filó comercial: botigues que compren lots de productes retornats, els revisen i els tornen a posar a la venda amb preus rebaixats. És el cas de Chollos Box, un establiment que ha obert aquest passat abril a Manresa, a l’avinguda de les Bases de Manresa, 114. La botiga, gestionada per una parella, ven articles seminous o de segona mà amb descomptes de fins al 50% respecte al preu original.
A l’establiment s’hi poden trobar productes molt diversos: electrodomèstics, catifes, joguines, cotxets de nadó, fregidores d’aire, aspiradors robots i aparells electrònics. Els propietaris compren lots de devolucions, revisen els articles i els posen a la venda amb rebaixes del 30%, 40% i 50%. El model és semblant al d’altres negocis que ja funcionen a Catalunya, com Prime Deals, al carrer Manso de Barcelona, que també adquireix lots i camions sencers de productes retornats.
La funció d’aquestes botigues és convertir en ganga allò que el consum ràpid deixa enrere. D’una banda, responen a l’atractiu de trobar productes d’Amazon a meitat de preu. De l’altra, eviten que molts articles acabin destruïts o malgastats després d’haver estat retornats. Segons un estudi de Greenpeace Alemanya, fins a 220.000 productes al dia procedents de devolucions són destruïts, tot i que el 80% es troben en perfectes condicions. Botigues com Chollos Box aprofiten aquest marge i donen una nova oportunitat a productes que encara poden tenir ús.
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords