Hisenda et pot tornar fins a 3.000 euros si has fet aquesta reforma a casa
La deducció per millores energètiques pot convertir la declaració de la renda en un ingrés important
Encara hi ha marge per presentar la declaració de la renda, però el calendari ja corre. La campanya de la Renda 2025 va començar el 8 d’abril i acabarà el 30 de juny del 2026, de manera que des d’aquest 11 de maig queden 50 dies per revisar l’esborrany, afegir deduccions i evitar perdre diners. La presentació per telèfon ja està oberta des del 6 de maig, i l’atenció presencial començarà l’1 de juny.
Una de les vies més potents per aconseguir que Hisenda retorni diners és la deducció per eficiència energètica. No és un xec automàtic ni garanteix sempre una devolució, però pot reduir molt la factura de l’IRPF i fer que la declaració surti a tornar si ja s’han pagat prou retencions durant l’any.
Què hem de fer per aconseguir fins a 3.000 euros?
La clau és haver fet obres de millora energètica a l’habitatge. Hisenda permet aplicar una deducció del 40% quan la reforma ha reduït almenys un 30% el consum d’energia primària no renovable o quan l’habitatge ha millorat la seva qualificació energètica fins a obtenir una lletra A o B. La base màxima és de 7.500 euros, i per això l’estalvi fiscal pot arribar als 3.000 euros: 7.500 euros multiplicats pel 40%.
Aquesta deducció pot aplicar-se a l'habitatge habitual o a un altre habitatge de propietat del contribuent que estigui llogat com a residència. També pot servir per a immobles que estiguin en expectativa de lloguer, sempre que s’acabin arrendant dins el termini previst. En canvi, no compten les obres fetes en garatges, trasters, jardins, piscines o parts de la casa afectades a una activitat econòmica.
El document imprescindible: el certificat energètic
No n’hi ha prou amb haver canviat finestres, instal·lat plaques solars o millorat l’aïllament. Perquè Hisenda accepti la deducció, cal demostrar la millora amb dos certificats energètics: un d’abans de les obres i un altre de posterior. El certificat final ha d’acreditar que s’ha reduït el consum energètic en el percentatge exigit o que s’ha assolit una millor qualificació. Sense aquest document tècnic, la deducció pot quedar fora de la declaració.
També és important conservar factures i justificants de pagament. Per aplicar la deducció en la renda, les quantitats han d’estar ben documentades i vinculades a les obres realitzades. Si el contribuent ha rebut ajudes públiques per finançar la reforma, aquestes quantitats s’han de restar de la base sobre la qual es calcula el benefici fiscal.
La decisió final d’Hisenda
La conclusió és clara: qui hagi fet una reforma que millori de manera real l’eficiència energètica de casa pot tenir una oportunitat important en aquesta declaració de la renda. Les obres que aconsegueixen una reducció mínima del 30% del consum d’energia primària no renovable o una qualificació A o B poden donar dret a una deducció de fins a 3.000 euros en l’IRPF. El pas imprescindible és revisar l’esborrany abans de confirmar-lo, comprovar si la reforma compleix els requisits i introduir correctament la deducció a Renda Web.
