Modificació en la Llei de successions: “Si els teus pares et posen com a propietari i després moren, l’impost és zero”
Aquesta fórmula legal, que separa la propietat de l’ús, permet als pares continuar vivint als seus immobles mentre es planifica la successió
Xavi Espinosa
L’estratègia de planificació successòria, en què els pares donen la nua propietat als fills reservant-se l’usdefruit vitalici, busca extingir l’usdefruit per defunció sense pagar l’Impost de Successions en la consolidació del domini. Tot i que redueix la base imposable inicial, comporta costos de donació i, en moltes comunitats autònomes, l’estalvi final és limitat.
D’aquesta manera, la transmissió principal es realitza mentre els pares encara són vius i, quan moren, només es consolida el ple domini. Gràcies a les bonificacions i reduccions fiscals disponibles, la càrrega impositiva pot ser molt baixa o fins i tot nul·la, segons assenyalen diferents anàlisis especialitzades.
Avançar el repartiment dels béns en vida
Les herències solen generar incertesa per la seva complexitat legal i fiscal. Moltes persones desconeixen quins impostos han de pagar o quines alternatives existeixen per reduir-los de manera legal. Per això, cada vegada més famílies opten per planificar amb antelació la transmissió del seu patrimoni per evitar sorpreses econòmiques als hereus.
Una de les opcions més eficaces és avançar el repartiment dels béns en vida. Aquesta estratègia permet organitzar la successió de manera ordenada i, en molts casos, minimitzar l’impacte de l’Impost sobre Successions i Donacions. En comparació amb l’herència tradicional, aquesta via resulta més clara i previsible des del punt de vista fiscal.
El mecanisme consisteix a separar la propietat de l’ús del bé. Els fills passen a ser titulars de la nua propietat, mentre que els pares conserven l’usdefruit vitalici. Això significa que, encara que l’immoble ja figuri a nom dels fills, els progenitors poden continuar vivint-hi i utilitzant-lo amb total normalitat fins a la seva mort.
El procés es formalitza mitjançant escriptura pública davant de notari i posterior inscripció al Registre de la Propietat. A la pràctica, no altera la vida quotidiana dels pares, ja que mantenen tots els drets d’ús, però sí que deixa definida anticipadament la titularitat futura del bé.
Fonamental comptar amb assessorament professional
Quan els usufructuaris moren, l’usdefruit s’extingeix automàticament. En aquell moment, el fill adquireix la plena propietat sense necessitat d’acceptar una herència sobre aquell immoble concret. Des del punt de vista legal, no es considera una nova transmissió, ja que el beneficiari ja era propietari parcial del bé.
Aquesta fórmula està avalada pel Codi Civil i per la normativa que regula l’Impost sobre Successions i Donacions. La llei no tracta la consolidació del domini com una herència clàssica, fet que evita tornar a tributar pel valor total de l’immoble i genera un important estalvi fiscal.
Tot i que s’aplica sobretot a l’habitatge habitual, aquest sistema també es pot utilitzar amb altres béns com garatges, terrenys, finques o participacions empresarials. En qualsevol cas, és fonamental comptar amb assessorament professional per adaptar la planificació a la situació familiar, patrimonial i a la normativa fiscal de cada comunitat autònoma.
