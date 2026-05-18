L’avís de Sebastián Ramírez als treballadors que volen marxar: no sempre dimitir és la sortida
L’advocat laboralista recorda que, quan l’empresa incompleix les seves obligacions, marxar de la feina com sempre s’ha fet pot fer perdre drets, indemnització i prestació d’atur
Els conflictes laborals són una realitat habitual a moltes empreses a Espanya. Retards en el pagament del sou, canvis d’horari sense avís, modificacions de les condicions de treball, funcions que no corresponen al càrrec o situacions de pressió poden acabar portant molts treballadors a prendre una decisió dràstica: marxar de la feina.
El problema és que, sovint, quan una persona ja no pot més, opta per la via més coneguda: presentar la baixa voluntària. És a dir, comunicar a l’empresa que deixa el lloc de treball per decisió pròpia. Però aquesta sortida pot tenir conseqüències importants, perquè en molts casos implica perdre drets com la prestació per desocupació o una possible indemnització.
És aquí on l’advocat laboralista Sebastián Ramírez ha volgut llançar un avís clar als treballadors. Segons explica, quan el problema no és simplement que el treballador vulgui canviar de feina, sinó que l’empresa està incomplint les seves obligacions, hi pot haver una alternativa molt més beneficiosa: l’autoacomiadament.
Què passa si presentes la baixa voluntària?
La baixa voluntària és la fórmula que molts treballadors coneixen i utilitzen quan volen deixar una empresa. El funcionament és senzill: l’empleat comunica que marxa i, després del preavís corresponent, s’extingeix la relació laboral.
Ara bé, fer-ho així pot sortir car. Si el treballador presenta una baixa voluntària, s’entén que és ell qui decideix marxar sense que l’empresa hagi provocat jurídicament aquesta sortida. Per això, pot perdre la possibilitat de cobrar l’atur i també queda fora d’una possible indemnització.
Per aquest motiu, Ramírez insisteix que molts empleats cometen un error per desconeixement: “No presentis la baixa voluntària a la feina, presenta l’autoacomiadament”.
L’advocat remarca que hi ha molts casos en què el treballador pensa que l’única opció és dimitir, quan en realitat podria defensar els seus drets per una altra via. “No us imagineu la quantitat de treballadors que volen presentar la seva baixa voluntària quan en realitat tenen dret a l’autoacomiadament”, subratlla.
Què és l’autoacomiadament i quan es pot demanar?
L’autoacomiadament és una figura legal que permet al treballador extingir la relació laboral quan és l’empresa qui ha comès incompliments greus. No es tracta simplement de marxar perquè la feina no agrada o perquè es vol començar en un altre lloc, sinó de reaccionar davant una situació empresarial que vulnera els drets de l’empleat.
Alguns exemples poden ser els impagaments, els retards continuats en el salari, els canvis importants en les condicions laborals o les modificacions substancials del lloc de treball. També poden aparèixer conflictes quan s’imposen horaris nous sense justificació, quan s’assignen tasques que no pertoquen o quan es genera un entorn laboral que provoca malestar.
En aquests casos, segons Ramírez, el treballador no hauria d’actuar impulsivament ni entregar una carta de baixa voluntària sense abans valorar si té dret a un autoacomiadament. La diferència és clau: si es fa correctament, el treballador pot marxar amb més garanties legals i sense renunciar a drets que li podrien correspondre.
La clau: demostrar l’incompliment de l’empresa
La idea central és que hi ha d’haver un incompliment empresarial demostrable. Si l’empresa no paga, paga tard, canvia les condicions de manera greu o altera el lloc de treball sense justificació, el treballador pot tenir base per reclamar.
Ara bé, si la persona simplement està cansada, vol canviar d’empresa o no està satisfeta, però no hi ha una causa objectiva atribuïble a l’empresa, la via adequada continua sent la baixa voluntària.
Per això, el consell de Sebastián Ramírez, advocat especialitzat en dret laboral, és no precipitar-se. Abans de signar qualsevol document o entregar una renúncia, cal revisar bé la situació, recopilar proves i comprovar si l’empresa ha incorregut en algun incompliment greu.
La diferència entre una opció i l’altra pot ser enorme: fer una baixa voluntària pot deixar el treballador sense atur i sense indemnització, mentre que l’autoacomiadament, quan està justificat, pot permetre abandonar l’empresa sense perdre aquests drets.
En definitiva, marxar d’una feina no sempre és tan senzill com entregar una carta i tancar la porta. Si el problema l’ha provocat l’empresa, el treballador pot tenir una sortida legal molt més favorable. I per això Ramírez ho resumeix amb una advertència directa: abans de dimitir, comprova si realment tens dret a l’autoacomiadament.
