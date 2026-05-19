L’edat de jubilació del 2027 ja està fixada: així canviarà la retirada dels treballadors
La Seguretat Social tanca l’últim tram de la reforma de les pensions i modifica també les condicions de la jubilació anticipada
La jubilació a Espanya continua en plena transformació. Després d’anys de canvis progressius, el sistema de pensions encara afronta un últim ajust important entre el 2026 i el 2027, un període clau per saber a quina edat es podrà deixar de treballar i en quines condicions es podrà accedir a la jubilació anticipada.
Actualment, el 2026, ja no hi ha una única edat de jubilació igual per a tots els treballadors. La clau està en els anys cotitzats. En termes generals, l’edat ordinària de jubilació se situa en els 66 anys i 10 mesos. Ara bé, les persones que hagin cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos poden continuar retirant-se als 65 anys, sense haver d’esperar més temps.
Aquest sistema respon al calendari de reforma de les pensions, que ha anat endarrerint de manera gradual l’edat legal de jubilació. L’objectiu és adaptar el sistema a l’envelliment de la població i garantir la sostenibilitat de les pensions públiques.
Què passarà amb la jubilació el 2027?
El 2027 arribarà l’últim pas d’aquest procés. A partir d’aquell any, l’edat legal de jubilació quedarà fixada definitivament en els 67 anys per a la majoria de treballadors. Tot i això, es mantindrà una excepció important: aquelles persones amb una carrera laboral llarga podran continuar jubilant-se als 65 anys, sempre que acreditin almenys 38 anys i 6 mesos cotitzats.
Això vol dir que el 2027 el sistema quedarà dividit entre dues grans situacions. D’una banda, els treballadors que no arribin al mínim de cotització exigida hauran d’esperar fins als 67 anys. De l’altra, els qui hagin cotitzat prou temps podran retirar-se abans, mantenint la possibilitat de fer-ho als 65 anys.
Els canvis també afecten la jubilació anticipada voluntària, una modalitat que permet avançar la retirada fins a dos anys respecte de l’edat ordinària. El 2026, aquesta opció permet jubilar-se a partir dels 64 anys i 10 mesos en el cas general, o als 63 anys si s’han cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos.
El 2027, amb el sistema ja tancat, la referència general de la jubilació anticipada passarà a ser els 65 anys. Només podran retirar-se als 63 anys aquells treballadors que superin els 38 anys i 6 mesos cotitzats.
Per accedir a aquesta modalitat cal haver cotitzat com a mínim 35 anys al llarg de la vida laboral. A diferència d’altres formes de retirada anticipada, no és necessari haver estat acomiadat ni estar a l’atur, ja que es tracta d’una decisió voluntària del treballador.
Ara bé, avançar la jubilació té conseqüències directes sobre la pensió. La Seguretat Social aplica coeficients reductors segons els mesos que s’anticipi la retirada i els anys cotitzats. Això pot suposar una reducció permanent de la quantia que es cobrarà cada mes, amb percentatges que poden ser importants segons cada cas.
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Aliments que no s'haurien de guardar a la nevera