Confirmat per la Seguretat Social: ajornar la jubilació té recompensa i pot sumar una injecció extra a la teva paga
La jubilació demorada permet augmentar la pensió un 4% per cada any treballat de més o cobrar un pagament únic de milers d’euros
Marcos Rodríguez
Retardar voluntàriament la jubilació ja no és només una decisió laboral: pot convertir-se en una millora directa i permanent d’ingressos. La normativa vigent permet que les persones que continuen treballant després de l’edat ordinària afegeixin un complement econòmic rellevant a la seva pensió futura. I no és una estimació: és una mesura oficial, regulada i en vigor.
En concret, la jubilació demorada reconeix un incentiu per a aquells que prolonguen la seva vida laboral un cop assolida l’edat legal de retir. Segons la Seguretat Social, el benefici principal consisteix en un increment del 4% de la pensió per cada any complet cotitzat de més. Aquest percentatge s’aplica sobre la quantia inicial i es cobra cada mes de per vida.
Traduït a xifres: una persona amb una pensió reconeguda de 1.500 euros mensuals que retardi la seva jubilació un any passaria a cobrar 1.560 euros al mes. Són 60 euros més a cada paga; en termes anuals (14 pagues), 840 euros addicionals.
Si la demora s’allarga dos anys, l’augment seria del 8%: la pensió pujaria a 1.620 euros mensuals, és a dir, 1.680 euros més a l’any. Al llarg de la jubilació, l’impacte acumulat pot superar fàcilment els 20.000 euros. Però no és l’única opció.
Cobrar més cada mes o rebre un xec únic
La normativa permet triar entre tres fórmules:
- Complement mensual vitalici: augment del 4% per cada any complet treballat després de l’edat ordinària.
- Pagament únic en jubilar-se: un abonament que pot oscil·lar entre 5.000 i 12.000 euros per cada any addicional cotitzat, segons la trajectòria laboral i les bases.
- Opció mixta: combinar part de l’increment mensual amb un pagament inicial.
L’elecció depèn del perfil de cada treballador: qui prioritza liquiditat immediata sol optar pel xec; qui busca ingressos estables a llarg termini prefereix el percentatge mensual.
A més, les reformes recents han introduït més flexibilitat. L’Institut Nacional de la Seguretat Social ja permet computar fraccions de temps en determinats supòsits, cosa que facilita ajustar millor la decisió de retirada.
Requisits i com sol·licitar-ho
Per accedir a aquests incentius és imprescindible:
Haver assolit l’edat ordinària de jubilació.
- Tenir dret a pensió contributiva.
- Continuar en situació d’alta i cotitzant.
- Sol·licitar expressament la jubilació demorada.
El tràmit es pot iniciar a través de la seu electrònica de la Seguretat Social o en els canals d’atenció del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
En un context de carreres laborals més llargues i pensions cada vegada més vigilades, endarrerir la retirada es consolida com una palanca real per millorar els ingressos futurs amb suport legal. La clau està a fer números i triar la fórmula que millor encaixi amb cada situació personal.
