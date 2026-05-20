Emilio Baena, extreballador d’Hisenda: «Hisenda no busca frau, busca incoherències»
L’Agència Tributària prioritza la detecció d’inconsistències entre les dades declarades pel contribuent i les de tercers
Alejandro Navarro
El període per presentar la declaració de la renda encara continua obert per a aquelles persones que encara no han pogut reunir tots els documents fiscals. D’aquesta manera, el termini, que va començar el passat 8 d’abril, es mantindrà obert fins al 30 de juny. Tanmateix, hi ha casos en què no és tan fàcil, ja que Hisenda pot enviar notificacions als contribuents després d’haver presentat la seva declaració.
Entre els documents que podem rebre hi ha la carta informativa, el requeriment, la proposta de liquidació, la resolució del procediment, la provisió de constrenyiment, les diligències d’embargament, l’inici d’investigació d’inspecció o l’expedient sancionador.
Com funciona la investigació d’errors fiscals
En aquest cas, Emilio Baena, un antic treballador de l’Agència Tributària (AEAT), ens dona alguns consells que no tots els ciutadans coneixen. Després de més d’una dècada treballant per a l’Administració, Baena té clar que «Hisenda no busca frau, busca incoherències». De fet, aquest seria el punt clau per entendre com funciona el sistema.
Així, tot i que la majoria sol pensar que Hisenda revisa cada cas de manera individual, buscant errors significatius o comportaments sospitosos, la realitat no seria aquesta.
La importància que les dades tinguin sentit
Precisament, l’extreballador aclareix que el primer que sol analitzar el sistema és si les dades encaixen entre si, és a dir, si tota la informació quadra.
Les autoritats fiscals solen centrar-se en el que declara el contribuent, així com en el que declaren terceres persones sobre ell, la informació facilitada pels bancs, les declaracions d’anys anteriors, així com les xifres que són habituals segons el sector de cada treballador.
Un cop es revisen aquestes dades i les xifres no quadren, Hisenda sol investigar aquests casos, ja que podria tractar-se d’un possible frau fiscal.
En qualsevol cas, l’Administració sempre fixa una data límit per avisar sobre aquests errors comesos en la declaració de la renda. Per exemple, per a l’exercici fiscal d’aquest any, Hisenda té fins al 2030 per notificar errors, tot i que el més probable és que enviïn els avisos abans de finalitzar l’any 2026.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut