Quines són les professions més ben pagades a Barcelona?
Tecnologia, consultoria i auditoria acaparen les deu posicions amb millor remuneració de la capital catalana, segons Randstad Research
Marc Vilajosana (AMIC)
Catalunya va assolir el passat mes d’abril un nou rècord històric de treballadors en actiu amb un total de 3.921.134 afiliats, d’acord amb les dades del ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. Dins d’aquests gairebé quatre milions de treballadors existeix una enorme diversitat de posicions i activitats i, no cal dir-ho, de retribucions. Tant és així, que fins i tot la localitat de residència pot afectar notòriament el sou que percebem: segons l’Estadística de salaris territorial de 2024 publicada el passat desembre per l’Institut Català d’Estadística (Idescat), el sou brut mitjà de Sant Cugat del Vallès (54.549 euros) és més del doble que el de Santa Coloma de Gramenet (26.003 euros).
Dins d’aquest desequilibri, els rols professionals són els que possiblement marquen de manera més notòria les diferències de salari. Així ho conclou l'Informe de tendencias salariales 2026 de Randstad Research, que apunta que els perfils tècnics altament especialitzats concentren els percentils de sou més elevats del mercat laboral. D’acord amb aquest estudi, que ha analitzat prop de 400 posicions en catorze sectors i vuit grans àrees geogràfiques de l’Estat, Barcelona és la ciutat que presenta una retribució mitjana més elevada entre els deu perfils més ben pagats del mercat. Una selecció que exclou deliberadament les posicions directives i d’alta gerència per centrar-se en rols sèniors i marca una tendència clara: la tecnologia i la consultoria són els àmbits més ben pagats.
En aquesta línia, la posició amb millor retribució a Barcelona i la seva àrea metropolitana és la del technical lead o líder de tecnologia, que percep unes retribucions totals que van dels 89.000 als 115.000 euros. Els autors de l’estudi defineixen aquesta posició com un rol “clau en equips tècnics” que combina “lideratge tècnic amb capacitat de gestió de projectes complexos”, encarregats de “l’arquitectura de solucions i la presa de decisions estratègiques en desenvolupament”.
Líders de tecnologia, caps de planta i oficials de compliment normatiu lideren el podi de posicions més ben pagades a Barcelona, amb màxims de 100.000 a 115.000 euros
Amb unes xifres similars per la part alta, entre 78.000 i 110.000 euros, els caps de planta ocupen la segona posició del rànquing. Com a perfils purament industrials —l’únic dins del top 10— són els responsables de l’operativa, l’eficiència productiva i l’optimització de costos de la fàbrica. Per la seva banda, el bronze se l’enduen els compliance officers, o oficials de compliment normatiu, que registren retribucions d’entre 60.000 i 100.000 euros. Com el seu nom descriu, són posicions encarregades d’estalviar maldecaps a l’empresa assegurant-se que no es trenca cap normativa vigent, al mateix temps que treballen per prevenir riscos legals i per reforçar la governança corporativa.
La força de l’auditoria i la consultoria
Sortint del podi trobem la primera posició vinculada al món de l’auditoria, els auditors vinculats als sectors de la banca, les assegurances i la consultoria, un ecosistema amb una presència destacada en el rànquing de Randstad Research. En aquest cas, els professionals auditors de Barcelona mostren retribucions que oscil·len entre els 60.000 i els 99.000 euros i són els encarregats que s’apliquin els controls interns i s’asseguri la transparència financera. Dins del mateix ram, els consultors vinculats als mateixos sectors (banca, assegurances, consultoria) mostren el mateix rang de salaris que els auditors, entre 60.000 i 99.000 euros. En el seu cas, les activitats se centren més a l’elaboració d’anàlisis, plans de millora i acompanyament en processos de transformació empresarial, tres processos que van de bracet amb l’auditoria.
La segona meitat del top 10 torna a ser protagonitzada per la tecnologia. En sisena posició destaquen els caps de projectes d’enginyeria, amb sous d’entre 56.000 i 92.000 euros. Amb un rol similar al dels líders de tecnologia, però més enfocats en el camp de l’enginyeria, aquests caps de projectes s’encarreguen de coordinar equips multidisciplinaris, gestionar els recursos i assegurar-se que els terminis i objectius es compleixin d’acord amb la planificació marcada.
L'enginyeria és la branca professional amb més rols dins del 'top' 10 de posicions més ben pagades a Barcelona de Randstad Research
No deixem el món de l’enginyeria, però sí que ens fixem en una posició molt concreta per a la setena plaça: els site reliability engineers (SRE), que podríem traduir com a enginyers de fiabilitat de llocs web. Aquests professionals, que cobren salaris d’entre 71.000 i 91.000 euros —si els ordenéssim per mínims, ocuparien la tercera plaça del rànquing—, tenen una tasca molt específica, però vital: assegurar-se que els sistemes tecnològics que tenen a càrrec seu (sovint, pàgines web, però també altres infraestructures de programari) estan sempre en funcionament, eviten qualsevol possible caiguda i estan preparats per ser escalats en dimensió si calgués.
La següent posició de la taula combina les dues grans tendències vistes fins ara, el desenvolupament tecnològic i la consultoria, ja que parlem dels key account manager (KAM), o director de comptes claus, però específicament d’aquells que treballen en l’àmbit de l’enginyeria. Amb sous d’entre 60.000 i 85.000 euros, són els professionals que gestionen la part més econòmica d’aquestes corporacions, i per reeixir els cal tant la visió comercial i econòmica del món de la consultoria com el coneixement tècnic del sector tecnològic.
La penúltima posició més ben pagada a Barcelona i rodalia és el product manager, o director de producte, que treballa en entorns digitals i de comerç electrònic. En aquest cas, parlem d’ingressos bruts d’entre 63.000 i 74.000 euros pels encarregats de definir i fer evolucionar els productes digitals de les seves companyies. Finalment, la darrera plaça recau en el sector de les assegurances, concretament en la figura dels actuaris, els responsables d’analitzar i determinar els riscos econòmics de les operacions a partir de mètodes matemàtics, estadístics i models econòmics, una feina per la qual reben entre 58.000 i 74.000 euros.
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius