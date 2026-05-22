Em poden donar un dia extra si un festiu cau en dissabte? Claus de la darrera sentència de l’AN i a quins treballadors afecta
La patronal dels call centers perd un cas i haurà de compensar els empleats si en dies assenyalats els toca torn
Gabriel Ubieto
L’Audiència Nacional (AN) ha dictat sentència i obliga les empreses del sector de call centera compensar els treballadors quan un festiu caigui en cap de setmana. Els magistrats han fallat en el mateix sentit que ja van expressar els del Tribunal Suprem en un cas similar de treballadors de la popular marca de roba Zara. La seva decisió beneficia els empleats del sector, tot i que la seva aplicació és qüestionable en altres àmbits d’activitat. Aquestes són les claus de la resolució.
Quin és l’origen del conflicte?
Els sindicats majoritaris del sector del call center han impugnat una pràctica habitual (i estesa en altres sectors), segons la qual si un festiu cau en un dia de descans habitual, aquest dia no es recupera. Les centrals sindicals consideraven que aquesta pràctica perjudicava els treballadors, ja que, en funció de l’any i de la distribució de la jornada, podia passar que alguns treballadors, amb uns torns, tinguessin uns dies de descans, i d’altres, amb torns diferents, en tinguessin més o menys. Una desigualtat que han portat als tribunals i han guanyat.
Què passa si un festiu cau en dissabte?
L’Audiència Nacional és clara i directa i estableix que el fet que un dia festiu, com pot ser l’1 de maig o Nadal, caigui en un dia de teòric descans no ha de privar un treballador d’un dia de lliurança. És a dir, si el 15 d’agost, festiu a tot Espanya, cau en dissabte i una persona treballa de dilluns a divendres, pot reclamar a l’empresa un dia addicional de descans, de dilluns a divendres i de manera pactada amb l’empresa.
“El principi general és, per tant, que els festius que coincideixin amb el descans setmanal s’han de considerar no gaudits i han de ser compensats, ja que no pot haver-hi solapament de descansos setmanals amb aquests festius (estatals, autonòmics o locals)”, recull la sentència de l’Audiència Nacional.
A quins sectors afecta la decisió?
No és la primera vegada que un cas així arriba als tribunals. A la cadena Zara, els sindicats van reclamar perquè l’empresa negava dies de descans a aquells empleats per als quals un festiu coincidia amb el seu dia de descans.
En aquell cas, els empleats treballaven cinc dies a la setmana, però no sempre els mateixos, i podien distribuir-se de dilluns a diumenge. Per exemple, si una persona treballa cinc dies a la setmana, de dimecres a diumenge, i descansa dilluns i dimarts, el fet que un festiu caigui en dilluns no li ha de privar d’un dia de descans addicional. Els tribunals consideren que aquest dilluns és el descans habitual, al qual s’ha d’afegir un altre dia extraordinari de lliurança.
El cas de Zara, pràcticament idèntic al dels call centers, va acabar amb una victòria dels treballadors al Tribunal Suprem, tot i que inicialment el Tribunal Superior de Justícia de Madrid havia fallat en contra. Ara, l’Audiència Nacional ha seguit el mateix criteri.
Hi ha divergències sobre si la sentència de l’Audiència, en tant que segueix la del Suprem, estableix o no jurisprudència per a altres sectors. Els sindicats consideren que indubtablement sí, mentre que les empreses discrepen.
Puc reclamar els dies no gaudits?
Sí. La sentència de l’Audiència Nacional estableix que, almenys els empleats regulats pel conveni de call centers, podran reclamar de manera retroactiva els dies de lliurança no gaudits acumulats durant els últims 12 mesos, a comptar des de la sentència.
No obstant això, si el conveni col·lectiu aplicable —no és el cas dels call centers— ja preveu alguna compensació econòmica o en dies de descans quan s’hagi de treballar en festiu, s’aplicarà aquesta previsió.
