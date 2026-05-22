La moneda de 2 euros que amaga una reforma històrica
Una nova peça commemorativa ja circula amb el lema de la inclusió
Les monedes commemoratives són petites peces de curs legal que serveixen per recordar un esdeveniment, una personalitat o un fet rellevant. A la zona euro, només poden ser de 2 euros, mantenen la cara comuna europea i canvien la cara nacional, és a dir, la part que identifica cada país. A més, cada estat pot emetre, per norma general, fins a dues monedes commemoratives de 2 euros l’any.
A Espanya, les emissions més recents han estat vinculades sobretot al patrimoni i a fets institucionals. El 2025 es va posar en circulació una moneda dedicada a la Ciutat Vella de Salamanca, amb una tirada màxima de 2.000.000 d’exemplars. El 2026, n’hi ha dues de destacades: una dedicada al Monestir de Poblet, a Tarragona, i aquesta nova moneda sobre la reforma de l’article 49 de la Constitució espanyola, totes dues amb una tirada màxima d’1.500.000 peces.
Només es fa amb euros?
No. Abans de l’arribada de l’euro també hi havia monedes commemoratives en pessetes. De fet, la FNMT recorda que el comiat de la pesseta es va fer amb l’última moneda de 100 pessetes i amb la ja clàssica moneda commemorativa de plata de 2.000 pessetes, totes dues amb la imatge d’Hispània. La diferència és que, en el sistema actual de l’euro, les commemoratives destinades a circular són sempre de 2 euros.
Com és la nova moneda?
La nova peça està dedicada a la reforma de l’article 49, un canvi que va eliminar el terme “disminuïts” de la Constitució i el va substituir per “persones amb discapacitat”. La moneda porta el lema “Espanya i la discapacitat: protecció, drets i inclusió” i vol donar visibilitat a una reforma amb un fort component social.
A l’anvers hi apareixen unes mans sostenint un llibre que representa la Constitució espanyola. A sobre hi figura la inscripció “article 49 Inclusió”, al costat de la paraula Espanya i de l’any d’encunyació, 2026.
Quan circula i com aconseguir-la?
La moneda es va aprovar per circular durant el primer trimestre del 2026 i té una tirada màxima d’1.500.000 exemplars. Això vol dir que no és només una peça de col·leccionista: és una moneda de curs legal i pot aparèixer en el canvi habitual, com qualsevol altra moneda de 2 euros.
Per aconseguir-la, el més senzill és estar atent al canvi en comerços, bancs o caixers que dispensin moneda. Els col·leccionistes també la poden buscar a través d’entitats bancàries, sucursals del Banc d’Espanya o canals numismàtics, però cal recordar que el seu valor facial és de 2 euros, encara que al mercat de col·leccionisme pugui arribar a vendre’s per més segons l’estat de conservació i la demanda.
La nova moneda converteix un gest quotidià, pagar amb 2 euros, en una manera de recordar un canvi legal i social: el reconeixement dels drets, la inclusió i la protecció de les persones amb discapacitat.
