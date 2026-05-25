Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mundial de futbolMort a la C-55Reciclatge a ManresaTúnel del CadíCas AndicBegoñá GómezFerit can Massana
instagramlinkedin

Viral

La indignació d’un jove en veure la nòmina del 1992 d’un enginyer: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”

La inflació acumulada en els últims anys redueix la capacitat d’estalvi i consum, alimentant la sensació que les noves generacions viuen amb menys marge econòmic i més incertesa que els seus pares

Un jove davant d'un ordiandor

Un jove davant d'un ordiandor / Tim Gouw

Abril Benítez

Barcelona

En ple debat per la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu i les dificultats per accedir a l’habitatge, comparar salaris entre generacions ajuda a entendre fins a quin punt ha canviat la qualitat de vida a Espanya. Més enllà de quant es cobra exactament, la clau és què et pots permetre amb aquests ingressos. A partir d’una nòmina de 1992 i ajustant les xifres a la inflació acumulada fins al 2026, l’usuari ‘El equidistante’ ha compartit a la xarxa social ‘X’ una comparació entre la situació d’un enginyer jove de principis dels noranta i la del mateix perfil professional tres dècades després.

L’usuari que ha compartit la reflexió a les xarxes socials, revisant papers a casa, va trobar una nòmina antiga del seu pare del 1992. Era un enginyer jove, amb sis anys d’experiència, casat, amb dos fills i una hipoteca a Madrid. “Per curiositat em vaig posar a fer càlculs i el resultat és difícil d’ignorar. El seu salari brut mensual era de 615.704 pessetes. Ajustat a l’IPC, equival avui a uns 120.000 euros bruts anuals. Un enginyer amb aquest mateix perfil cobra ara entre 35.000 i 45.000 euros. “Una tercera part. Una puta tercera part del sou real que tenia el meu pare a la seva edat”, ha reivindicat.

La comparació no acaba en el sou, perquè les condicions de vida actuals són força diferents. “El meu pare suportava aleshores una càrrega fiscal efectiva del 27% entre IRPF i Seguretat Social, quedant-li l’equivalent actual a uns 87.000 euros nets anuals. Vivia amb gairebé tres vegades més renda disponible. Al mateix país. A la mateixa ciutat”, resumeix el text original. La inflació acumulada en els últims anys també ha reduït la capacitat d’estalvi i consum, alimentant la sensació que, malgrat comptar —en la majoria dels casos— amb més formació i feines qualificades, les noves generacions viuen amb menys marge econòmic i més incertesa que els seus pares.

Notícies relacionades

Denuncia que “es van carregar les deduccions que protegien la classe mitjana com, per exemple, la deducció per habitatge habitual que va desaparèixer per a noves compres el 2013”. Tot això s’afegeix a un context marcat per l’encariment de l’habitatge i l’augment generalitzat del cost de la vida. Tot i que els salaris han crescut en termes nominals, el preu de compra i lloguer a ciutats com Madrid o Barcelona s’ha disparat molt per sobre dels ingressos mitjans, obligant moltes famílies joves a destinar una part cada vegada més gran del seu sou a l’habitatge

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
  3. Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
  4. Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
  5. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  6. El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
  7. El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
  8. La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central

La indignació d’un jove en veure la nòmina del 1992 d’un enginyer: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”

La indignació d’un jove en veure la nòmina del 1992 d’un enginyer: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”

L’assetjador de la pintora i escriptora Paula Bonet pateix una «anomalia psíquica» i és absolt en un segon judici

L’assetjador de la pintora i escriptora Paula Bonet pateix una «anomalia psíquica» i és absolt en un segon judici

Un home de 70 anys resulta ferit molt greu en caure en una zona de roques a Begur

Un home de 70 anys resulta ferit molt greu en caure en una zona de roques a Begur

Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu

Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu

Òdena instal·la càmeres de seguretat després dels actes vandàlics a l’església de la Verge de la Pau

Òdena instal·la càmeres de seguretat després dels actes vandàlics a l’església de la Verge de la Pau

L'arbre protegit guanya al mur protegit a Manresa: ja es pot veure l'enderroc

L'arbre protegit guanya al mur protegit a Manresa: ja es pot veure l'enderroc

Lolita Flores interpreta una matriarca mallorquina: "Em feien mal les mandíbules de tant assajar l'a neutra, però ha estat un aprenentatge bonic"

Lolita Flores interpreta una matriarca mallorquina: "Em feien mal les mandíbules de tant assajar l'a neutra, però ha estat un aprenentatge bonic"

El Consell de la Cerdanya reforça les àrees d'emergència del servei porta a porta a Llívia per les queixes dels veïns

El Consell de la Cerdanya reforça les àrees d'emergència del servei porta a porta a Llívia per les queixes dels veïns
Tracking Pixel Contents