Hisenda pot fer-te pagar menys si tens fills: l’avantatge fiscal que molts passen per alt
La clau és revisar bé la Renda
La campanya de la Renda 2026 —corresponent a l’exercici fiscal del 2025— ja està en marxa i té una data límit clara: els contribuents tenen temps per presentar la declaració fins al 30 de juny de 2026, inclòs. Ara bé, si el resultat surt a pagar i es vol domiciliar el pagament, el termini acaba abans: el 25 de juny de 2026.
En aquest context, les famílies amb fills poden tenir un avantatge important a l’IRPF. No es tracta d’un xec, ni d’un ingrés directe d’Hisenda, sinó del conegut mínim per descendents, una quantitat que redueix la part de la renda que tributa i que pot rebaixar el resultat final de la declaració.
Fins a 4.500 euros, però no per a tothom
La confusió apareix perquè sovint es diu que Hisenda permet “estalviar fins a 4.500 euros per fill”. En realitat, aquesta xifra només s’aplica a partir del quart fill. Les quantitats generals del mínim per descendents són: 2.400 euros pel primer fill, 2.700 euros pel segon, 4.000 euros pel tercer i 4.500 euros pel quart i següents. Si el descendent té menys de tres anys, el mínim s’incrementa en 2.800 euros anuals.
Això vol dir que aquests imports no s’ingressen al compte del contribuent, sinó que redueixen la base sobre la qual es calcula l’impost. Per tant, l’estalvi real dependrà del nivell d’ingressos, del tipus impositiu i de la situació familiar de cada persona.
Qui pot aplicar aquest avantatge?
Per aplicar el mínim per fills a la declaració de la renda, cal complir diversos requisits. El descendent ha de ser menor de 25 anys a 31 de desembre del 2025, excepte si té una discapacitat igual o superior al 33%, cas en què no hi ha límit d’edat. També ha de conviure amb el contribuent o dependre’n econòmicament.
A més, el fill no pot haver obtingut rendes superiors a 8.000 euros anuals, sense comptar les rendes exemptes, ni presentar una declaració de l’IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros si els pares volen aplicar-se aquest mínim.
Què passa en cas de custòdia compartida?
En separacions o divorcis, la situació pot canviar. Si hi ha custòdia compartida, el mínim per descendents es reparteix a parts iguals entre els dos progenitors. Si només un progenitor té la guarda i custòdia, és aquest qui té dret a aplicar-lo.
Com es demana?
Aquest avantatge no s’ha de “sol·licitar” com una ajuda independent. S’aplica dins de la mateixa declaració de la renda, revisant que les dades familiars siguin correctes a Renda WEB o comunicant-les quan la declaració es fa per telèfon o de manera presencial. L’Agència Tributària permet presentar la declaració per internet, per telèfon o personalment a les oficines habilitades, segons els requisits i canals de la campanya.
La recomanació és comprovar bé que els fills consten correctament a l'esborrany, revisar l’edat, la convivència, els ingressos del descendent i si hi ha custòdia compartida. Un error en aquestes dades pot fer perdre un estalvi fiscal important.
En resum: tenir fills pot ajudar a pagar menys en la Renda 2026, però no perquè Hisenda faci un ingrés directe, sinó perquè el mínim per descendents redueix la part de la renda que tributa. I amb el calendari avançant cap al 30 de juny, revisar aquest apartat pot marcar la diferència entre pagar més o ajustar millor la declaració.
