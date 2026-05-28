José María Camarero avisa: el compte bancari oblidat que pot acabar en mans de l’Estat
L’expert recomana no deixar diners aturats durant anys i revisar els comptes sense ús
Tenir un compte bancari obert i oblidar-lo durant anys pot semblar una cosa sense importància, però no sempre ho és. L’expert en economia José María Camarero ha advertit a Las Mañanas KISS que els diners que queden en un compte sense moviments poden acabar passant a l’Estat si el titular no hi fa cap gestió durant molt temps.
La recomanació de Camarero és clara: revisar els comptes antics, tancar els que ja no es fan servir i no deixar diners abandonats en una entitat bancària. Tal com va explicar arran del cas de la periodista Maria Lama, “si tens uns diners en un compte bancari i no els mous durant molt temps, anys, l’Estat es queda aquests diners”.
Què vol dir que un compte estigui abandonat?
El terme tècnic és compte en presumpció d’abandonament. Això passa quan un compte corrent, una llibreta d’estalvi o un dipòsit queda sense cap gestió per part del titular durant 20 anys. La Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions Públiques estableix que, en aquests casos, els diners, valors i altres béns dipositats en entitats financeres corresponen a l’Administració General de l’Estat.
Això no vol dir que el banc pugui quedar-se els diners ni que el traspàs sigui automàtic d’un dia per l’altre. El Banc d'Espanya recorda que, abans de comunicar el cas al Ministeri d’Hisenda, l’entitat ha de comprovar que no hi ha hagut cap gestió durant aquests 20 anys i ha d’avisar el titular, com a mínim, amb tres mesos d’antelació, mitjançant correu certificat o un sistema equivalent.
En què es basa l’avís de l’expert?
La teoria de José Maria Camarero es basa en aquesta figura legal: si el titular no mou els diners, no fa operacions, no reclama el saldo ni dona cap senyal d’activitat durant dues dècades, el compte pot ser declarat abandonat. Aleshores, els fons poden passar a l’Estat, sempre que s’hagin complert els tràmits previstos.
El procés està vinculat al Ministeri d’Hisenda i a la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, que és l’òrgan competent en aquest tipus de declaracions, segons explica el Banc d'Espanya.
Què recomana fer?
El consell pràctic és senzill: no acumular comptes bancaris inactius. Si una persona va obrir un compte per una feina, una beca, una hipoteca antiga, una promoció o un moment puntual i ja no el fa servir, el millor és comprovar-ne el saldo i cancel·lar-lo correctament.
També és important mantenir actualitzades les dades de contacte amb el banc, perquè l’avís s’envia a l’adreça que consta als registres de l’entitat. Si el titular ha canviat de domicili i no ho ha comunicat, pot no assabentar-se d’una notificació important.
On van aquests diners?
La llei també concreta el destí d’aquests saldos. Els diners procedents de comptes abandonats s’han de destinar a finançar programes per millorar les condicions educatives de les persones amb discapacitat i a impulsar l’accessibilitat universal.
El missatge de Camarero, per tant, no és que l’Estat es quedi qualsevol saldo sense avisar, sinó que abandonar un compte durant 20 anys pot tenir conseqüències. Per evitar-ho, n’hi ha prou amb revisar els comptes oberts, fer-ne seguiment i tancar els que ja no tenen cap utilitat.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa