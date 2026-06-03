Una nova app vol ajudar els joves a trobar el company de pis ideal
Compartir pis, una ruleta
Emancipar-se a Espanya s’ha convertit en una missió cada vegada més difícil. Els preus del lloguer, els sous ajustats i l’encariment general de la vida obliguen molts joves a allargar la convivència amb els pares fins a gairebé als 30 anys. Marxar de casa ja no depèn només de voler fer el pas, sinó de poder pagar-lo.
La situació és especialment complicada per a les persones que volen viure soles o que tenen menors a càrrec. Sense un altre adult amb ingressos, assumir un lloguer és pràcticament impossible en moltes ciutats. Per això, compartir habitatge s’ha convertit en la sortida més habitual: amb amics, amb la parella o, moltes vegades, amb persones desconegudes.
Segons l’informe «Un problema com una casa», del Consell de la Joventut d’Espanya (CJE) i publicat pel Ministeri de Joventut i Infància, el 70% dels joves s’emancipa a través del lloguer i el 87% comparteix l’habitatge amb altres persones. El motiu principal és clar: reduir despeses. Tot i això, fins i tot compartint pis, el 30% encara necessita ajuda econòmica de la família per poder pagar el lloguer.
El problema no és només pagar: també és conviure
Compartir pis pot semblar la solució més ràpida, però també pot convertir-se en un malson. Triar un mal company de pis pot suposar discussions, problemes d’ordre, soroll, despeses mal repartides o una convivència impossible. I moltes vegades el problema arriba quan ja és massa tard: quan el contracte està signat i ja vius dins del pis.
Aquesta és la situació que vol resoldre doMate, una nova aplicació per trobar company de pis creada per Arnau Bernabeu i Joan Company, dos estudiants de la Universitat Politècnica de València que també són companys de pis.
La idea és senzilla: si compartir habitatge és gairebé obligatori per emancipar-se, almenys cal tenir més garanties sobre amb qui conviuràs.
Què és doMate i com funciona?
doMate és una aplicació mòbil pensada per a llogaters i propietaris que vol convertir la convivència en una decisió més informada. L’objectiu és connectar persones que busquen pis o habitació amb altres perfils compatibles, reduint la incertesa abans d’entrar a viure amb algú.
Segons expliquen Arnau Bernabeu i Joan Company a la pàgina web del projecte, actualment hi ha molt poca informació real sobre les persones amb qui acabes compartint casa. Sovint, el jove descobreix amb qui viu «quan ja ets dins».
Els creadors de l’app defensen que escollir malament pot fer perdre temps, diners i energia. Per això, doMate busca donar més claredat des del principi i ajudar a prendre millors decisions abans de signar un lloguer o acceptar una habitació.
Els creadors: dos companys de pis que van començar per casualitat
La història d'Arnau Bernabeu i Joan Company també neix d’una convivència inesperada. Tots dos es van conèixer quan Company va guanyar un sorteig per entrar al pis on vivia Bernabeu amb un altre amic. Tot i que asseguren que són «pols oposats», han acabat impulsant junts un projecte pensat per evitar a altres joves futurs problemes de convivència.
Company ho resumeix amb una frase clara en una publicació al seu compte de LinkedIn: «No estàs llogant una habitació, estàs decidint com viuràs cada dia».
Beneficis i inconvenients de l’app
El principal avantatge de doMate és que pot ajudar a trobar un company de pis compatible, reduir els riscos de convivència i donar més informació abans de prendre una decisió. També pot ser útil per als propietaris, que busquen perfils responsables i una convivència més estable dins dels pisos compartits.
Ara bé, l’aplicació també té límits. De moment, doMate encara no està disponible i només permet registrar-se amb un correu electrònic per rebre un avís quan es llanci. A més, cap app pot garantir al 100% que la convivència funcionarà: els hàbits reals, el respecte i la responsabilitat només es comproven del tot amb el dia a dia.
Tot i això, en un moment en què emancipar-se és cada vegada més complicat i compartir habitatge s’ha convertit gairebé en l’única sortida per a molts joves, eines com doMate poden marcar la diferència entre trobar una llar o acabar atrapats en una convivència impossible.
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