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Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»

Molts hereus desconeixen que acceptar una herència implica assumir també deutes i obligacions fiscals. Els especialistes recomanen planificar amb temps i revisar bé el patrimoni abans de signar

Imatge d’arxiu de la signatura d’un testament, una cosa que, per als experts, és imprescindible organitzar i planificar bé

Imatge d’arxiu de la signatura d’un testament, una cosa que, per als experts, és imprescindible organitzar i planificar bé / HAZTESTAMENTOSOLIDARIO.ORG

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Marcos Rodríguez

Madrid

Parlar d’herències sol generar incomoditat en moltes famílies. Tanmateix, per als advocats especialitzats en successions, evitar aquesta conversa és precisament un dels errors més grans que es poden cometre. La manca de planificació, els testaments genèrics o el desconeixement de les conseqüències legals i fiscals d’heretar acaben generant conflictes familiars, costos inesperats i fins i tot procediments judicials que poden allargar-se durant anys.

«La successió s’obre en el mateix instant de la defunció», explica Paloma Abad Tejerina, presidenta de l’Associació d’Advocats de Família, Infància i Successions de Madrid (AMAFI). «Des d’aquell moment, i no quan se signen els documents, els hereus adquireixen la propietat, encara que no ho sàpiguen», afegeix.

Aquest desconeixement sol provocar errors importants. Un dels més habituals és pensar que una herència només inclou béns o diners. En realitat, també incorpora deutes, obligacions pendents i responsabilitats fiscals. «Acceptar una herència comporta conseqüències legals i fiscals», adverteix l’advocat especialista en successions Álvaro Gracia García. «Quan s’accepta una herència, també s’accepten tots els seus deutes».

Per això, els experts recomanen analitzar prèviament la situació patrimonial del difunt abans d’acceptar una herència de manera pura i simple. En cas de sospites sobre possibles deutes ocults, existeix la possibilitat d’acceptar l’herència «a benefici d’inventari», una fórmula jurídica que limita la responsabilitat de l’hereu únicament al patrimoni heretat i evita haver de respondre amb béns propis.

«Fer un pas en fals sense tenir clares les conseqüències fiscals pot tenir resultats desastrosos», resumeix Gracia García.

A més dels deutes, un altre dels grans focus de conflicte són els testaments imprecisos o excessivament genèrics. Frases com ara «ho deixo tot al meu cònjuge» o «els fills ja es posaran d’acord» solen convertir-se després en problemes difícils de resoldre, especialment en famílies reconstituïdes, amb fills de diferents relacions o amb situacions patrimonials complexes.

Els especialistes recorden també que el testament no només serveix per repartir béns. També permet designar tutors per a fills menors d’edat, nomenar marmessors o comptadors-partidors i fins i tot preveure mecanismes per evitar conflictes futurs entre hereus.

Simplificació i estalvi

L’advocada i divulgadora jurídica Lola de Cárdenas insisteix en la importància d’atorgar testament per simplificar tràmits i estalviar costos a la família. «Permet que es compleixi la nostra voluntat el dia que faltem», explica. A més, recorda que el document es pot modificar tantes vegades com es vulgui al llarg de la vida.

Un altre aspecte que sol generar problemes són les donacions fetes en vida. Moltes famílies desconeixen que la llei presumeix que determinades donacions a fills o descendents constitueixen una bestreta de la futura herència. És el que jurídicament es coneix com a «col·lació».

Això significa que, quan arribi el repartiment hereditari, aquestes quantitats o béns s’hauran de tenir en compte per calcular la part que correspon a cada hereu, llevat que el donant hagués especificat expressament que la donació no havia de ser objecte de col·lació.

Pressió fiscal

A tot això s’hi afegeix la pressió fiscal. Els hereus disposen de sis mesos des de la defunció per presentar l’impost de successions, tot i que poden sol·licitar una pròrroga addicional de sis mesos més si ho fan dins dels primers cinc mesos.

Els experts recorden que les diferències entre comunitats autònomes són molt significatives, amb territoris on les bonificacions redueixen considerablement la càrrega fiscal per a cònjuges i fills.

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Malgrat això, els advocats especialitzats coincideixen que la major part dels conflictes es podrien evitar amb una planificació prèvia i assessorament professional. «Planificar una herència no és només deixar béns. És prevenir disputes i protegir la família», conclou Abad Tejerina.

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