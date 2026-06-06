Febre mundial per l’or: el refugi que sedueix els petits estalviadors en plena incertesa econòmica
La inversió en or es va disparar un 84% el 2025
L’or torna a ocupar un lloc central en les decisions dels inversors. En un context marcat per la inflació, la inestabilitat geopolítica i la volatilitat dels mercats, el metall preciós viu un boom mundial que ja no només interessa els grans patrimonis, sinó també cada vegada més petits estalviadors.
El fenomen no és menor. Segons l’últim informe anual del World Gold Council —el Consell Mundial de l’Or—, la inversió mundial en or es va disparar un 84% el 2025. La compra de lingots i monedes físiques també va créixer un 16%, fins a assolir màxims de més d’una dècada. Aquest augment confirma que l’or ha recuperat força com a actiu refugi en un moment en què molts inversors busquen protegir els seus diners davant la incertesa.
El preu de l’or també es va enfilar durant l’any passat. Les tensions internacionals, les expectatives sobre els tipus d’interès i la por a noves turbulències financeres han reforçat la demanda d’actius considerats més defensius. En aquest escenari, el metall preciós torna a aparèixer com una alternativa als dipòsits, la borsa i altres productes d’inversió tradicionals.
Darrere d’aquest moviment hi ha un canvi d’hàbits que ja detecten les entitats financeres, les plataformes d’inversió i les empreses especialitzades en metalls preciosos. Una d’aquestes companyies és Madrid Gold, filial de Madrid Vaults, especialitzada en inversió en or físic i plata física. L’empresa assegura que en els últims mesos ha observat un interès creixent pel metall preciós entre perfils amb menys capacitat d’estalvi.
«Fa uns anys l’accés a la inversió en metalls preciosos com l’or o la plata era molt més limitat. Avui es pot invertir amb quantitats més petites, des dels 50 o 100 euros, i això està democratitzant el mercat», explica Seamus Fahy, director general de Madrid Gold i Madrid Vaults.
Aquest canvi és una de les claus del boom actual. La possibilitat d’invertir quantitats més reduïdes, ja sigui a través de petites monedes, lingots de mida menor, ETF o productes digitals recolzats per or físic, ha obert la porta a un mercat que durant anys semblava reservat a grans fortunes. Ara, molts estalviadors veuen l’or com una manera de diversificar i protegir una part del patrimoni.
L’or ha estat històricament un valor refugi en moments de crisi. Va passar durant la crisi financera del 2008, durant la pandèmia i també en episodis recents de conflictes geopolítics internacionals. Quan augmenta la por als mercats, molts inversors busquen actius que consideren més estables o menys exposats als moviments bruscos de la renda variable.
Aquest interès no és només particular. Els bancs centrals també fa anys que reforcen les seves reserves d’or. Segons dades del mateix World Gold Council, les compres oficials d’or per part dels bancs centrals es mantenen en nivells històricament elevats des del 2022. Aquest moviment s’emmarca en un context de fragmentació geopolítica i de recerca de diversificació davant del dòlar.
La decisió dels bancs centrals ha reforçat la imatge de l’or com a actiu defensiu. Tot i això, els experts recorden que invertir en or no és una garantia de benefici automàtic. Encara que pot actuar com a cobertura parcial davant la inflació o les turbulències financeres, el seu preu també pot pujar i baixar amb força. A més, a diferència d’altres actius, l’or no genera dividends ni rendes periòdiques.
El boom actual també arriba en un moment de transformació de les formes d’invertir. Una part dels petits inversors opta pels ETF d’or, productes cotitzats sostinguts per or físic. Altres prefereixen comprar directament monedes o lingots per tenir més control sobre l’actiu. També creix l’interès per solucions digitals vinculades al metall preciós.
Paral·lelament, alguns analistes observen una convivència cada vegada més gran entre l’or i actius digitals com el bitcoin i les criptomonedes, sobretot entre perfils joves que busquen alternatives als productes financers tradicionals. Ara bé, són actius molt diferents: no tenen la mateixa volatilitat, ni la mateixa regulació, ni el mateix comportament històric.
Empreses com Madrid Vaults, dedicades a la compravenda i custòdia de metalls preciosos, també apunten a un interès creixent per l’emmagatzematge privat d’or físic. La companyia, especialitzada en caixes de seguretat independents, sosté que alguns inversors volen complementar la compra d’or amb sistemes de custòdia fora de l’entorn bancari tradicional. Tot i això, encara no hi ha estadístiques oficials que permetin quantificar l’abast real d’aquesta tendència a Espanya.
El que sí que mostren les dades globals és que els actius refugi tornen a guanyar protagonisme. En un món més incert, amb mercats volàtils, tensions polítiques i dubtes sobre l’evolució de l’economia, l’or torna a brillar amb força. Més de mig segle després de la fi del patró or, el metall preciós torna a ocupar un espai important en les carteres de molts inversors.
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