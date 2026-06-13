El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
La Llei de propietat horitzontal permet actuar si l’aparell genera sorolls o vibracions constants
La calor ja ha arribat i, amb ella, tornen les nits difícils, les finestres obertes i aquella sensació de xafogor que converteix moltes cases en espais gairebé irrespirables. En pisos petits, àtics, habitacions mal aïllades o estances orientades al sol, descansar pot ser complicat quan l’aire no circula i la temperatura no baixa ni de matinada.
En aquest context, el ventilador continua sent un dels grans aliats de l’estiu. És més barat que l’aire condicionat, es pot moure fàcilment d’una habitació a una altra i ajuda a amortir la calor sense disparar tant la factura de la llum. Per a moltes famílies, és la solució més ràpida per suportar les nits tropicals i refrescar una mica l’ambient.
Consells per no passar tanta calor a casa
A més de fer servir un ventilador, hi ha altres mesures senzilles que poden ajudar a reduir la temperatura dins de casa. Una de les més efectives és abaixar persianes i córrer cortines durant les hores de més sol, sobretot en les habitacions orientades al sud o a l’oest.
També convé ventilar a primera hora del matí i a la nit, quan la temperatura exterior és més baixa, i mantenir les finestres tancades durant les hores centrals del dia. Fer servir roba lleugera, beure aigua sovint, evitar encendre el forn o altres aparells que generen escalfor i col·locar el ventilador en una zona on mogui bé l’aire són gestos que poden marcar la diferència.
En alguns casos, posar un recipient amb gel o aigua freda davant del ventilador pot ajudar a generar una sensació més fresca, encara que sigui temporal. També és recomanable revisar que l’aparell estigui en bon estat, net i ben col·locat, perquè funcioni millor i faci menys soroll.
Quan el ventilador pot convertir-se en un problema
El conflicte arriba quan el ventilador deixa de ser una ajuda contra la calor i es converteix en una molèstia per als veïns. Un aparell vell, amb les aspes desajustades, el motor en mal estat o una base que vibra tota la nit pot generar sorolls constants, especialment si es col·loca enganxat a una paret mitgera, al costat d’una finestra oberta, en una terrassa o prop d’un pati interior.
La Llei de propietat horitzontal no prohibeix tenir o utilitzar ventiladors, però el seu article 7.2 sí que permet actuar contra activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites dins d’una comunitat de propietaris. Això vol dir que, si un aparell provoca sorolls, vibracions o molèsties contínues durant les hores de descans, pot acabar generant queixes veïnals.
Ara bé, no qualsevol soroll puntual justifica una denúncia. Perquè el problema tingui recorregut, la molèstia ha de ser persistent, intensa i acreditable. No és el mateix sentir un ventilador uns minuts que patir cada nit un soroll constant que impedeix dormir.
Què pot fer la comunitat de veïns?
Si un veí considera que el ventilador d’un altre resident li impedeix descansar, el més recomanable és parlar-ne primer de manera tranquil·la. Sovint n’hi ha prou amb moure l’aparell de lloc, posar-lo sobre una base estable, allunyar-lo de la paret, abaixar-ne la potència o substituir-lo per un model més silenciós.
Si la molèstia continua, el següent pas pot ser comunicar-ho al president de la comunitat. En casos persistents, la comunitat pot requerir al veí que cessi l’activitat molesta i, si no hi ha resposta, portar el cas a una junta de propietaris.
Quan el conflicte arriba als tribunals, la comunitat pot iniciar una acció de cessació. Si el jutge dona la raó als veïns, pot ordenar que s’aturi l’ús que provoca la molèstia i, en casos greus, fixar una indemnització per danys i perjudicis. La mateixa Llei de propietat horitzontal preveu conseqüències més greus en situacions extremes, com la privació temporal de l’ús de l’habitatge o local, tot i que són supòsits excepcionals.
Refrescar-se sense molestar
La clau és trobar l’equilibri entre el dret a combatre la calor a casa i el dret dels veïns al descans. Un ventilador silenciós, ben mantingut i ben col·locat no hauria de generar cap problema. En canvi, un aparell sorollós, utilitzat tota la nit a màxima potència i situat al costat d’una paret compartida pot acabar convertint-se en una font de conflicte.
Per això, abans que la calor estrenyi del tot, convé revisar l’estat del ventilador, netejar-lo, comprovar que no vibra i buscar-li una ubicació adequada. En una comunitat de veïns, refrescar-se és necessari, però fer-ho sense impedir el descans dels altres també forma part de la convivència.
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