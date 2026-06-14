Vacances en càmper: la llibertat que pot sortir més cara del que sembla
Els vehicles camperitzats prometen estalvi i flexibilitat, però comprar-ne i mantenir-ne un pot disparar la factura
Arriba el període de vacances i planificar una escapada s’ha convertit en tot un repte. Els preus dels allotjaments pugen, moltes destinacions es massifiquen i trobar una opció còmoda, flexible i assequible no sempre és fàcil. En aquest context, cada vegada més viatgers miren cap a les càmpers i les autocaravanes com una alternativa aparentment més econòmica per moure’s sense dependre d’hotels, apartaments o horaris tancats.
La idea és atractiva: dormir on es vulgui, improvisar la ruta, apropar-se a la natura i reduir despeses. Però la pregunta és clara: viatjar en càmper és realment més barat? Les dades indiquen que no sempre. Segons les xifres de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), un viatge per Espanya costa de mitjana uns 100 euros al dia per persona, incloent-hi el transport, l’allotjament, el menjar i les activitats. Això vol dir que una parella que viatgi 15 dies pot arribar fàcilment als 3.000 euros.
En un viatge convencional, l’allotjament representa entre el 25% i el 30% del cost total, és a dir, entre 750 i 900 euros en una escapada de 15 dies per a dues persones. Aquest seria, en teoria, l’estalvi principal de dormir en una furgoneta camperitzada.
El problema és que aquest càlcul només mostra una part de la realitat. Tenir una càmper també implica una inversió elevada. Segons l’Observatori de Cetelem del Motor 2025/2026, la despesa mitjana en vehicles de caravàning ronda els 47.500 euros, mentre que el mercat de segona mà pot situar-se al voltant dels 53.000 euros amb certes garanties.
A més, cal sumar-hi els costos anuals. L’associació Aseicar calcula que mantenir una caravana o una càmper pot costar entre 1.500 i 2.500 euros l’any, fins i tot si s’utilitza poc. En aquesta factura hi entren l’assegurança, l’aparcament privat, el manteniment mecànic, els impostos i la ITV. I encara faltaria afegir-hi el combustible, els peatges, els càmpings i les àrees de pernoctació.
Un sector en plena expansió
Tot i aquestes despeses, el sector continua creixent. Segons Aseicar, el març del 2026 es van matricular a Espanya 785 autocaravanes i càmpers noves, un 26,4% més que l’any anterior. Aquest augment no respon només a una qüestió econòmica, sinó també a un canvi en la manera de viatjar.
Molts usuaris busquen llibertat, autonomia i una experiència menys rígida que la d’un viatge tradicional. De fet, segons l’empresa CamperDays, els espanyols reserven els seus viatges en autocaravana amb més de quatre mesos d’antelació, la durada mitjana és d’11 dies i el 77% dels destins escollits són europeus.
Això mostra que la "van life" ja no és només una moda associada a viure sobre rodes, sinó una manera de fer vacances amb més marge per canviar plans, visitar diversos llocs en una mateixa ruta i accedir a espais naturals sense dependre tant de l’oferta hotelera.
Pros i contres de viatjar en càmper
El gran avantatge de viatjar en càmper és la flexibilitat. Permet decidir la ruta sobre la marxa, portar part de la casa a sobre, dormir en diferents punts del trajecte i viatjar amb mascotes amb menys complicacions. També pot ser una bona opció per a estades llargues o per a persones que utilitzen el vehicle molts dies l’any. Segons Aseicar, una autocaravana tipus —amb llit, cuina i bany— pot tenir una vida útil d’uns 15 anys.
Però els inconvenients també pesen. Comprar-la exigeix una inversió molt alta, mantenir-la té costos fixos i viatjar amb ella obliga a planificar més del que sembla: rutes, aparcaments, zones de pernoctació, manteniment, càrrega d’aigua, buidatge de dipòsits i limitacions d’accés en algunes zones turístiques.
Per això, la càmper només comença a tenir més sentit econòmic quan s’utilitza de manera intensiva, especialment en estades de més de 60 dies o quan substitueix parcialment un habitatge. Si només es fa servir per a unes vacances curtes, l’estalvi pot ser molt menor del que sembla.
Viatjar en furgoneta camperitzada pot donar molta llibertat, però no sempre és una opció barata. En plena temporada de vacances, amb els allotjaments cars i moltes destinacions saturades, pot semblar la sortida perfecta. Però abans de fer el pas convé mirar bé els números: la llibertat sobre rodes també té un preu.
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