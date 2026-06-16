Treballar a la ITV ja no és tan difícil: els nous requisits que obren la porta a més candidats
La normativa amplia les titulacions acceptades per cobrir vacants d’inspector i director tècnic
Treballar en una estació d’ITV ja no està reservat a un ventall tan reduït de titulacions. La normativa s’ha actualitzat i ara és més fàcil accedir a alguns llocs dins de la Inspecció Tècnica de Vehicles, sobretot en dues posicions concretes: inspector d’ITV i director tècnic d’ITV.
El canvi busca adaptar els requisits a la formació actual, tant de Formació Professional com universitària, i obrir la porta a perfils que fins ara podien quedar fora del procés. Això pot convertir-se en una oportunitat laboral interessant per a persones amb estudis vinculats a l’automoció, l’electromecànica, la carrosseria, els sistemes elèctrics i electrònics o diverses branques de l’enginyeria.
Què està canviant a les ITV?
La principal novetat és l’ampliació de les titulacions acceptades per treballar en determinats llocs de les estacions d’ITV. Segons l’Associació Espanyola d’Entitats Col·laboradores de l’Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles, l’AECA-ITV, la nova normativa «actualitza i amplia les titulacions vàlides per exercir com a inspector o director tècnic d’ITV».
Això vol dir que més persones podran optar a aquestes feines si tenen una formació relacionada amb el sector. L’objectiu és doble: facilitar l’accés a nous professionals i reforçar un servei essencial per garantir que els vehicles circulin amb seguretat i amb respecte pel medi ambient.
Les ITV tenen un paper clau en la seguretat viària. Cada dia, milers de professionals revisen frens, pneumàtics, emissions, llums, direcció, suspensió i altres elements bàsics dels vehicles. Per això, el sector necessita personal qualificat i vol adaptar-se millor als perfils que surten avui de l’FP i de la universitat.
Els nous perfils per ser inspector d’ITV
Un dels llocs on s’amplien els requisits és el d’inspector d’ITV. A partir d’ara, s’hi podrà optar amb titulacions com tècnic superior en automoció, tècnic en electromecànica de vehicles automòbils o titulacions equivalents.
També es tindran en compte certificats de professionalitat en àrees com l’electromecànica, la carrosseria, els sistemes elèctrics i electrònics dels vehicles o la maquinària agrícola.
Aquest canvi és important perquè permet que persones amb formació tècnica i experiència pràctica puguin presentar-se a vacants que abans podien quedar més limitades. En un moment en què molts sectors busquen perfils especialitzats, l’ITV intenta captar professionals amb coneixement real del vehicle i de la seva evolució tecnològica.
Què es demana per ser director tècnic d’ITV?
El segon lloc afectat és el de director tècnic d’ITV, un perfil amb més responsabilitat dins de l’estació. En aquest cas, es demanen titulacions universitàries vinculades a l’enginyeria.
Podran optar-hi enginyers tècnics o enginyers, persones amb grau o màster habilitant per exercir aquestes professions, o titulats en la branca d’enginyeria i arquitectura. També s’hi inclouen àmbits com l’enginyeria elèctrica, l’electrònica, la telecomunicació, l’enginyeria industrial, la mecànica, l’automàtica, l’organització industrial, l’enginyeria de la navegació, l’enginyeria química, els materials i el medi natural.
La figura del director tècnic és clau perquè coordina criteris, processos i responsabilitats dins de l’estació. Per això, la normativa manté un nivell alt d’exigència, però amplia les vies d’accés per adaptar-se millor a la realitat formativa actual.
Per què s’han fet aquests canvis?
Segons l’AECA-ITV, la reforma vol adaptar els requisits a l’oferta actual d'FP i universitat i permetre l’entrada de nous perfils amb experiència professional i formació complementària específica.
El sector necessita personal preparat per afrontar els canvis en l’automoció. Els vehicles actuals incorporen cada vegada més tecnologia, sistemes electrònics, sensors, ajudes a la conducció, nous motors i components vinculats a la reducció d’emissions. Això obliga les estacions a buscar professionals amb coneixements tècnics més diversos.
Per això, l’ampliació de titulacions no és només una manera de cobrir vacants. També respon a la necessitat de modernitzar el sector i garantir que les inspeccions continuïn sent fiables en un parc mòbil cada vegada més complex.
Com presentar-se a una feina en una ITV?
Les persones interessades poden consultar el portal web de l’AECA-ITV, on es recull la informació sobre les vacants disponibles. La plataforma ofereix un mapa interactiu amb les 404 estacions d’ITV repartides per tot Espanya.
A través d’aquest mapa, es pot seleccionar l’estació que més interessi, consultar-ne la informació, contactar-hi per correu directament des de la web i veure en temps real el nombre d’ofertes publicades.
Això facilita el procés per als candidats, perquè permet buscar oportunitats per territori i comprovar quines estacions tenen necessitats de personal en cada moment.
És realment una bona oportunitat laboral?
La reforma pot ser una bona oportunitat per a persones amb formació tècnica que busquen feina en un sector estable i regulat. Les ITV són un servei obligatori per a milions de vehicles i formen part del sistema de seguretat viària a Espanya, fet que dona continuïtat a l’activitat.
Ara bé, l’ampliació de requisits no significa que l’accés sigui automàtic. Els candidats hauran de complir les titulacions exigides, acreditar la formació corresponent i superar els processos de selecció de cada empresa o estació.
Tot i això, el canvi sí que obre més portes que abans. Per a perfils d’automoció, electromecànica, enginyeria o àrees tècniques relacionades amb el vehicle, les noves condicions poden convertir les estacions d’ITV en una sortida professional a tenir en compte.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
- Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
- El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana