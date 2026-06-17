La fórmula legal per evitar que una herència acabi sent un problema familiar
El fideïcomís permet ordenar el futur d’una casa, uns estalvis o un patrimoni perquè els béns arribin a qui el testador vol protegir
Fer una herència no és només decidir qui es queda una casa, uns estalvis o un patrimoni familiar. Sovint també és obrir una carpeta plena de dubtes, pors i tensions. Després de tota una vida treballant, moltes persones es pregunten què passarà amb allò que han construït quan ja no hi siguin: si els fills ho podran conservar, si els nets se’n beneficiaran, si la parella quedarà protegida o si els béns acabaran venuts abans d’hora.
A aquesta preocupació s’hi suma un altre factor que genera molts nervis: l’impost de successions. En alguns casos, els hereus es troben amb un patrimoni important sobre el paper, però sense diners líquids per afrontar els tràmits, els impostos o les despeses associades a l’acceptació de l’herència. Això pot obligar famílies a vendre una casa, repartir béns de pressa o prendre decisions que no sempre respecten la voluntat de la persona morta.
Per això, cada vegada més gent busca fórmules legals per deixar-ho tot més ben lligat. No es tracta d’evitar les obligacions fiscals, sinó d’ordenar el patrimoni d’una manera justa, preveure possibles conflictes i garantir que els béns familiars serveixin realment per protegir els qui el testador volia ajudar.
Què és el fideïcomís?
El fideïcomís, també conegut com a substitució fideïcomissària. La notària Pilar Berral explica que aquesta figura permet establir en el testament qui rep primer uns determinats béns i a qui hauran de passar després.
El funcionament és relativament senzill. El testador deixa una casa, uns diners o un patrimoni a una primera persona, anomenada fiduciari. Aquesta persona pot gaudir dels béns segons les condicions establertes. Però el testament també fixa que, quan es compleixi un termini, una condició o quan el fiduciari mori, aquests béns passin a una segona persona, el fideïcomissari.
En paraules de Berral, es tracta de «fer una cadena de successions». És a dir: primer una persona administra o utilitza els béns, però el testador ja deixa decidit qui n’ha de ser el destinatari final.
Aquesta fórmula pot ser útil quan es vol protegir una parella sense deixar desprotegits els fills, quan els hereus són joves, quan hi ha familiars especialment vulnerables o quan es vol evitar que una persona sense experiència disposi massa ràpidament d’un patrimoni important.
Fideïcomís pur: conservar els béns per al futur
El fideïcomís pur és l’opció més rígida. En aquest cas, el primer hereu pot gaudir dels béns, viure en un habitatge o cobrar-ne els lloguers si està arrendat, però no pot vendre’ls ni hipotecar-los. Té l’obligació de conservar-los perquè arribin després al següent hereu.
Aquesta modalitat pot tenir sentit, per exemple, quan una persona vol garantir que el seu cònjuge pugui viure a la casa familiar durant tota la vida, però també vol assegurar-se que aquell habitatge acabi finalment en mans dels fills.
Fideïcomís de residu: més flexibilitat si hi ha necessitats
Una altra opció és el fideïcomís de residu. Aquí el primer hereu té més marge per disposar dels béns. Pot vendre’ls o utilitzar-los en determinades circumstàncies, com ara una necessitat econòmica, despeses mèdiques o una situació de dependència.
La diferència és que el segon hereu no rebrà necessàriament tot el patrimoni inicial, sinó el que en quedi quan arribi el moment previst. Aquesta fórmula pot servir per protegir una persona en vida sense bloquejar completament els béns, però assegurant que allò que no s’hagi consumit arribi després als fills, nets o altres familiars.
Com es fa i què s’aconsegueix
Per crear un fideïcomís cal incloure’l de manera expressa en el testament. No n’hi ha prou d’haver-ho comentat en família ni de deixar instruccions informals. El document ha de concretar quins béns queden afectats, qui és el primer beneficiari, qui serà l’hereu final i en quines condicions es produirà el traspàs.
Aquesta figura, però, no és il·limitada. Ha de respectar la legítima dels hereus forçosos i no pot encadenar indefinidament el destí dels béns durant generacions. Per això és recomanable fer-ho amb assessorament notarial o jurídic, especialment quan hi ha immobles, empreses familiars, estalvis importants o possibles tensions entre hereus.
Ben plantejat, el fideïcomís pot evitar vendes precipitades, protegir una casa familiar, donar seguretat a una parella, garantir el futur dels fills i reduir conflictes. No elimina automàticament l’impost de successions, però sí que ajuda a planificar l’herència amb més ordre i a evitar que el patrimoni construït durant tota una vida acabi convertit en una font de problemes.
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