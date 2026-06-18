Banca
Els bancs tornen a la guerra de l'estalvi: qui paga ara fins a un 3,5% pels teus diners?
L'últim moviment de Revolut reobre la batalla per captar diners en un moment de tipus encara elevats
Pablo Gallén
La guerra per l’estalvi torna a accelerar-se a Espanya. L’última pujada de tipus del Banc Central Europeu (BCE), que ha situat la facilitat de dipòsit en el 2,25%, ha reactivat la competència per captar saldos, tot i que el front més agressiu no és a les oficines tradicionals, sinó a l’aparador digital. Neobancs, brókeres amb llicència bancària, plataformes de dipòsits i filials ‘online’ han convertit la remuneració de comptes i dipòsits en el seu principal reclam.
L’últim moviment l’ha protagonitzat Revolut, que ha elevat la remuneració del seu compte fins al 3,51% per a nous clients. La promoció pot contractar-se fins al 16 d’agost i la rendibilitat promocional estarà disponible fins al 16 d’octubre. El neobanc torna així a tensar una batalla en la qual la rendibilitat s’ha convertit en l’argument més directe per captar estalvi conservador entre clients disposats a operar online.
Bancs digitals
La batalla s’entaula a dues velocitats. Mentre les entitats digitals es mouen amb rendibilitats que en molts casos oscil·len entre el 2,5% i el 3,5% TAE, bona part de la gran banca evita una pujada generalitzada del passiu. La seva resposta passa per dipòsits per a determinats perfils, comptes promocionals, pagaments per domiciliar nòmina o incentius per vinculació. Segons OCU, els nous dipòsits de llars a un termini de fins a un any es pagaven a Espanya a l’1,78% a l’abril, per sota de l’1,87% de mitjana de l’eurozona.
Santander, BBVA, Sabadell i CaixaBank
Banco Santander ha ajustat la seva oferta al nou escenari amb productes personalitzats. L’entitat ofereix actualment dipòsits a sis i 12 mesos des de 15.000 euros, amb rendibilitats del 2,256% TAE i del 2,243% TAE, respectivament. BBVA defensa una via diferent: el seu Compte Nòmina no remunera el saldo, però l’entitat va intensificar les bonificacions per captar clients actius. CaixaBank també es manté fora de la pugna més agressiva: el seu compte online per a nous clients no remunera el saldo i el seu dipòsit bonificat parteix del 0,10% TAE, tot i que pot millorar amb vinculació. Sabadell utilitza el compte remunerat com una eina de captació.
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