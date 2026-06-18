María Cristina, notària: «Pots posar la casa a nom dels teus fills per evitar l’Impost de Successions»
La notària explica que posar els fills com a propietaris de l’habitatge abans de la defunció evita l’Impost de Successions, tot i que pot comportar altres despeses
Alejandro Navarro
El moment de rebre una herència pot ser un maldecap per a moltes persones, sobretot per la càrrega afegida que suposa l’Impost de Donacions i Successions. En alguns casos, el cost addicional pot ser tan elevat que els hereus es poden replantejar si acceptar o no els béns.
Per això, alguns experts en successions, com María Cristina Clemente Buendía, ofereixen consells clau per reduir l’impacte negatiu en aquestes situacions. Precisament, la notària explica quines són les millors estratègies per evitar el pagament d’aquest impost.
L’estalvi fiscal i les despeses afegides
Abans de res, l’experta aclareix que aquesta mesura pot permetre estalviar l’Impost de Successions, però també obliga a assumir altres despeses. De fet, si no s’actua de manera adequada, es podrien tenir problemes amb Hisenda.
Per això, l’estratègia que aconsella Clemente consisteix a posar els fills com a propietaris de l’habitatge abans de morir i, d’aquesta manera, evitar l’Impost de Successions. Tanmateix, cal tenir en compte altres costos, com ara l’Impost de Donacions i la plusvàlua municipal.
Un «tercer impost» que també s’ha de considerar és l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que no existeix en les herències, però sí en les donacions. En aquest cas, la càrrega fiscal l’haurà d’assumir el donant, ja que Hisenda considera que aquesta operació incrementa el patrimoni dels fills.
Com s’aplica la mesura en les donacions de diners
És important aclarir que les donacions i les herències, tot i formar part del mateix impost, no tributen de la mateixa manera. A més, la càrrega fiscal pot variar segons la comunitat autònoma, per la qual cosa és necessari informar-se sobre les polítiques fiscals de cada territori.
D’altra banda, pel que fa a les donacions de diners, Hisenda exigeix que estiguin justificades i declarades. D’aquesta manera, el contribuent pot evitar problemes fiscals presentant la documentació legal necessària i fent els tràmits corresponents.
En qualsevol cas, no sempre serà necessari recórrer a un notari, sempre que s’elabori un document signat entre pares i fills. Tot i això, l’experta recorda la importància de comunicar aquestes donacions a Hisenda, independentment de l’import, i d’estar atents al pagament dels impostos corresponents en cada comunitat autònoma.
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