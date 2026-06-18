La trampa dels acomiadaments en divendres: el detall que et pot fer perdre diners
L’advocat laboralista Juanma Lorente alerta que, si l’empresa et fa fora al final de la setmana, has de revisar molt bé la liquidació abans de signar
Rebre una carta d’acomiadament sempre és un cop dur, però encara ho pot ser més si arriba un divendres a última hora. Segons l’advocat laboralista Juanma Lorente, aquesta pràctica no és tan innocent com pot semblar. En molts casos, les empreses aprofiten el final de la setmana per tancar el contracte amb data de divendres i intentar deixar fora del càlcul alguns drets econòmics que el treballador ja ha generat.
Lorente ho explica de manera clara en un dels seus vídeos a les xarxes socials: «Si l’empresa t’acomiada un divendres, tens dret a cobrar tot el cap de setmana». El motiu és que el descans setmanal no apareix de cop dissabte i diumenge, sinó que es va generant amb els dies treballats. Per això, si una persona ha treballat de dilluns a divendres, també ha meritat el dret a descansar aquells dos dies.
Què passa si t’acomiaden un divendres?
El problema, segons denuncia Juanma Lorente, és que algunes empreses fan la liquidació amb data de divendres i deixen fora el dissabte i el diumenge. «L’empresa el que feia era: t’acomiado el divendres, et faig la liquidació amb data de divendres i ja m’estalvio el dissabte i el diumenge», explica l’advocat.
Però aquesta pràctica pot perjudicar el treballador. Si l’empleat ha completat la setmana laboral, el cap de setmana també forma part dels drets generats. Dit d’una altra manera: una cosa és la data en què es comunica l’acomiadament i una altra és fins quan s’han de calcular les quantitats pendents.
Lorente recorda que la justícia ja ha deixat clar que aquest descans també s’ha de tenir en compte quan correspon. Per això, quan l’empresa comunica el cessament al final de la setmana, no n’hi ha prou amb mirar la indemnització: cal revisar tot el que apareix al document.
Què has de revisar a la liquidació?
La liquidació és el document on han de constar les quantitats pendents que l’empresa deu al treballador. Aquí s’hi poden incloure salaris no cobrats, vacances no gaudides, pagues extres pendents, hores acumulades i altres conceptes generats abans de la finalització del contracte.
En el cas d’un acomiadament en divendres, el punt clau és comprovar fins a quin dia s’han calculat els imports. Si l’empresa només compta fins divendres, però el treballador ha generat el dret al descans setmanal, pot faltar una part dels diners que li corresponen.
Per això, els especialistes recomanen no signar mai amb presses. Abans d’acceptar la documentació, cal llegir bé cada concepte, revisar les dates, comprovar les quantitats i assegurar-se que no hi ha cap renúncia amagada.
Què fer abans de signar?
Si hi ha dubtes, el més prudent és demanar assessorament professional. També es pot signar com a «no conforme» per deixar constància que el treballador rep el document, però no accepta necessàriament les quantitats ni el contingut.
Aquest detall és important perquè els terminis per reclamar en matèria laboral són limitats, sobretot quan es tracta d’un acomiadament. Per això, actuar ràpidament i revisar bé la liquidació pot marcar la diferència entre cobrar el que correspon o perdre diners pel camí.
El missatge de Juanma Lorente és clar: un acomiadament en divendres no ha de fer que el treballador renunciï al que ja ha generat. Abans de signar, cal mirar les dates, els imports i els conceptes inclosos. Perquè, de vegades, la trampa no és a la carta d’acomiadament, sinó en la lletra petita de la liquidació.
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