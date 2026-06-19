Els diners que hauries de tenir sempre a casa per no quedar-te venut en una emergència
Els experts recomanen guardar una petita quantitat d’efectiu per si fallen les targetes, els datàfons o els pagaments digitals
Tenir diners en efectiu a casa pot semblar una cosa del passat, però els experts recorden que continua sent una mesura útil quan arriba un imprevist. Una apagada, una caiguda dels datàfons, un problema amb l’aplicació del banc o una emergència mèdica poden deixar qualsevol persona sense accés immediat als pagaments digitals.
La recomanació no exigeix acumular grans quantitats de diners sota el matalàs, sinó per disposar d’una petita reserva que permeti cobrir necessitats bàsiques durant uns dies. És a dir, tenir prou efectiu per comprar menjar, pagar el transport, posar gasolina o anar a la farmàcia si les targetes o les transferències no funcionen.
Diversos economistes i organismes oficials defensen aquesta idea per una raó molt senzilla: els sistemes electrònics són còmodes, però no són infal·libles. Quan fallen, els bitllets i les monedes continuen sent una eina immediata per resoldre situacions urgents.
Quants diners en efectiu recomanen tenir a casa?
Un dels experts que ha parlat sobre aquesta qüestió és Luis Garvía, professor i divulgador financer. Segons recull la COPE, Garvía recomana tenir a casa un coixí equivalent a les despeses bàsiques d’un parell de setmanes. Aquest marge serviria per afrontar pagaments imprescindibles com el supermercat, la gasolina o la farmàcia sense dependre de la targeta o del mòbil.
Altres analistes de planificació financera domèstica coincideixen en aquest plantejament, però rebaixen qualsevol lectura alarmista. No es tracta de guardar milers d’euros, sinó de tenir liquiditat immediata per al dia a dia si apareix una situació excepcional.
L’economista Niño Becerra també s’ha pronunciat en aquesta línia i es desmarca de la idea de conservar grans quantitats d’efectiu a casa. Segons el seu criteri, «és necessari tenir entre 70 i 100 euros per a les emergències». Aquesta xifra, però, pot variar segons la mida de la llar i el nivell de despesa.
Les referències més prudents situen la reserva en aquestes quantitats aproximades: per a una persona sola, entre 70 i 150 euros; per a una parella, entre 150 i 300 euros; i per a una família amb fills, entre 300 i 600 euros. Són diners pensats per cobrir uns dies, no per substituir els estalvis ni el fons d’emergència que convé tenir al banc.
El Banc d’Espanya també recorda que l’efectiu continua sent un mitjà de pagament legal i útil davant d’incidències tècniques. Tot i això, recomana que el gruix dels estalvis es mantingui en comptes segurs i líquids. A escala europea, el Banc Central Europeu també inclou els diners en metàl·lic entre els recursos pràctics que poden ajudar en interrupcions temporals dels serveis.
Guardar una petita quantitat d’efectiu a casa aporta autonomia immediata, però cal trobar l’equilibri. Tenir massa diners guardats incrementa el risc de robatori, pèrdua o deteriorament del valor per la inflació. A més, els experts recorden que sempre s’ha de poder justificar l’origen de quantitats elevades.
Per això, l’estratègia més sensata és combinar dues coses: una reserva física moderada per a imprevistos quotidians i un fons d’emergència bancari per afrontar despeses importants. En un món cada vegada més digital, tenir alguns bitllets a mà pot marcar la diferència quan la tecnologia falla.
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