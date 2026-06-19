Morir sense testament a Catalunya: així s’aplica la successió intestada i qui pot heretar el patrimoni
La gestió de les herències sense testament a Catalunya busca evitar conflictes i garantir una distribució ordenada dels béns
Alejandro Navarro
La manca de testament pot comportar conseqüències per als familiars, especialment pel que fa als tràmits burocràtics i les responsabilitats legals. A Catalunya, en aquests casos s’aplica la successió intestada, que entra en vigor quan una persona mor sense haver designat hereus mitjançant un testament.
D’aquesta manera, en absència d’un document que estableixi qui són els hereus, la normativa catalana determina com s’ha de repartir l’herència. Aquest marc legal afecta únicament determinats familiars: fills, cònjuge vidu, progenitors, avis i parents col·laterals (germans, oncles, nebots o cosins).
Un ordre de preferència per als familiars hereus
Com a últim recurs, quan no existeix cap hereu legítim o amb dret a heretar, la Generalitat de Catalunya pot esdevenir la beneficiària de l’herència i assumir-ne la gestió. Tot el que fa referència a les successions intestades està regulat a partir de l’article 441-1 del llibre quart del Codi civil de Catalunya.
Tal com estableix la normativa catalana de successions, l’ordre de preferència per accedir a l’herència és el següent:
- Descendents
- Cònjuge vidu o membre supervivent d’una parella estable
- Ascendents
- Parents col·laterals
- Generalitat de Catalunya
En el cas que la Generalitat sigui la beneficiària, només podrà accedir a l’herència després d’haver comprovat que no existeix cap persona amb dret a heretar segons aquest ordre de parentiu.
Posteriorment, a l’hora de destinar aquests béns als fons públics, es prioritzen les institucions públiques d’assistència social o aquelles vinculades a la promoció de l’art i la cultura. També es té en compte el municipi on la persona difunta va residir mentre va constituir el patrimoni objecte de l’herència.
Com sol·licitar una successió intestada
Per determinar si una persona va deixar instruccions escrites sobre el repartiment dels seus béns, les persones interessades han de sol·licitar el certificat d’últimes voluntats a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, ja sigui presencialment o a través dels canals oficials en línia.
Aquest tràmit només es pot fer un cop hagin transcorregut almenys 15 dies hàbils des de la defunció.
Si es comprova que existeixen béns hereditaris però no hi ha testament, es formalitzarà una escriptura de declaració d’hereus abintestat, que permetrà als hereus rebre l’herència encara que la persona difunta no hagués atorgat testament.
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