La condició que moltes botigues posen per pagar amb targeta i que pot vulnerar els teus drets
La llei permet algunes condicions en el pagament, però prohibeix recàrrecs amb targeta i protegeix l’ús de l’efectiu
Pagar amb targeta, amb el mòbil o amb Bizum s’ha convertit en un gest cada vegada més habitual. En moltes compres del dia a dia, l’efectiu ja no és la primera opció per a molts clients, sobretot en cafeteries, botigues de barri, supermercats o petits establiments. Però aquest canvi també ha fet créixer un dubte molt freqüent: què passa si una botiga obliga a pagar en metàl·lic, posa una compra mínima amb targeta o directament no accepta diners en efectiu?
David Jiménez, advocat i economista que divulga qüestions legals a les xarxes socials, ha explicat aquesta situació amb un exemple molt habitual: «Vas a comprar alguna cosa en alguna botiga o en alguna cafeteria i et diuen: “El pagament mínim amb targeta és de 10 euros”. Això és legal?».
La resposta, segons Jiménez, té un matís important. «No hi ha cap llei que ho prohibeixi», afirma. Ara bé, el comerç no pot aplicar aquesta condició sense avisar. Ha d’informar-ne abans amb cartells visibles, perquè el client sàpiga, abans de comprar, si hi ha un mínim per pagar amb targeta o si una part del pagament s’ha de fer en efectiu.
El detall que ho canvia tot
La clau és la informació prèvia. Si una botiga vol limitar el pagament amb targeta, ho ha d’indicar de manera clara. No és el mateix veure un cartell abans de consumir que descobrir la condició quan ja s’ha fet la compra o quan arriba el moment de pagar.
El que sí que no pot fer un comerç és cobrar més per pagar amb targeta de dèbit o crèdit. La normativa impedeix aplicar un recàrrec al client pel simple fet d’utilitzar aquest mètode. Per tant, un establiment pot marcar algunes condicions si les anuncia correctament, però no pot penalitzar el comprador amb un preu més alt només perquè paga amb datàfon.
També hi ha un altre límit important: negar-se a acceptar diners en efectiu pot ser una infracció en matèria de consum. La normativa espanyola protegeix l’efectiu com a mitjà de pagament dins dels límits legals, de manera que un negoci no pot imposar sempre el pagament digital i excloure el metàl·lic sense més ni més.
Això afecta situacions cada vegada més habituals: locals que prefereixen el Bizum, establiments que impulsen el pagament amb mòbil, botigues que posen un mínim de 5 o 10 euros amb targeta o negocis que no volen acceptar bitllets grans. La llei no obliga tots els comerços a facilitar qualsevol forma de pagament en qualsevol circumstància, però sí que exigeix informació clara, absència de recàrrecs indeguts i respecte al dret del consumidor a pagar en efectiu.
En resum: si el comerç posa una compra mínima per pagar amb targeta, ho ha d’anunciar abans. Si cobra més per fer servir el datàfon, no ho pot fer. I si rebutja l’efectiu sense justificació, pot estar vulnerant la normativa de consum.
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