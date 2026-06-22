Com prohibir pisos turístics a la teva comunitat de veïns i rebre fins a 2.500 euros d’ajuda
Barcelona subvenciona les finques que canviïn els estatuts per blindar-se contra l’ús turístic dels habitatges
Els pisos turístics s’han convertit en un dels grans motius de conflicte en moltes comunitats de veïns. Sorolls, entrades i sortides constants, problemes de convivència i la sensació que l’edifici deixa de ser un espai residencial són algunes de les queixes més repetides. A Barcelona, l’Ajuntament ha activat una línia d’ajudes perquè les comunitats de propietaris puguin fer un pas concret: modificar els estatuts de la finca per limitar o prohibir l’ús turístic dels habitatges.
La mesura neix d’un acord entre l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de la Propietat Urbana i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. L’objectiu és donar eines jurídiques a les comunitats que volen protegir la convivència i mantenir els edificis com a espais principalment residencials.
Com es pot prohibir un pis turístic en una comunitat?
La via no és posar un cartell ni aprovar una norma informal en una reunió. Perquè tingui força, la comunitat ha de redactar uns nous estatuts o modificar els que ja té, incloent-hi una clàusula clara que limiti o prohibeixi els habitatges d’ús turístic.
Aquest acord s’ha d’aprovar en junta, elevar-lo a document formal i inscriure’l al Registre de la Propietat. Només així la prohibició queda recollida de manera efectiva i pot afectar futurs propietaris o nous usos de l’immoble. A Catalunya, aquest mecanisme encaixa amb el marc del Codi Civil català, que permet incloure als estatuts limitacions sobre l’ús dels elements privatius.
Ara bé, això no vol dir que qualsevol comunitat pugui eliminar automàticament un pis turístic que ja funciona amb llicència i en regla. La casuística pot variar segons el moment en què s’hagi aprovat la limitació, els drets adquirits i la situació administrativa de l’habitatge. Per això és clau fer el tràmit amb assessorament professional.
Quant es pot cobrar?
L’ajuda de Barcelona cobreix fins al 50% de les despeses de gestió vinculades al canvi d’estatuts. Això inclou conceptes com la notaria, el registre i els honoraris professionals.
Les quanties màximes són:
- 1.500 euros per redactar nous estatuts.
- 2.500 euros per modificar estatuts ja existents.
La convocatòria forma part d’una inversió municipal de 100.000 euros, dels quals 56.000 euros es destinen directament a subvencions per a comunitats de propietaris.
Quins requisits cal complir?
Per poder optar a l’ajuda, la comunitat ha d’aprovar la creació o modificació dels estatuts amb una prohibició expressa de l’ús turístic. També ha d’utilitzar una clàusula homologable segons el model establert per l’Ajuntament, inscriure els estatuts al Registre de la Propietat i estar al corrent de les obligacions fiscals.
A més, les actuacions subvencionables han d’haver estat aprovades a partir de l’1 de març del 2025. La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica o presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana de Barcelona.
Es pot extrapolar a altres municipis catalans?
Sí i no. El que es pot extrapolar és el mecanisme: una comunitat de veïns de Catalunya pot estudiar la modificació dels seus estatuts per limitar els pisos turístics, sempre que compleixi les majories i els requisits legals. Aquest camí pot ser útil en altres municipis amb pressió turística, com ciutats de l’àrea metropolitana, poblacions costaneres o capitals de comarca.
El que no es pot extrapolar automàticament és la subvenció. L’ajuda de fins a 2.500 euros és una convocatòria específica de Barcelona. Altres ajuntaments podrien impulsar programes semblants, però dependria de cada municipi i del pressupost que hi destinés.
La iniciativa, a més, no està exempta de conflicte. L’associació d’apartaments turístics Apartur ha portat la mesura als tribunals contra l’Ajuntament de Barcelona. Tot i això, el consistori manté la convocatòria com una eina per ajudar les comunitats que volen blindar la seva finca davant l’ús turístic.
En resum, les comunitats que vulguin limitar els pisos turístics han de fer-ho per la via correcta: acord formal, canvi d’estatuts, clàusula clara, registre i assessorament. A Barcelona, a més, aquest procés pot sortir més barat gràcies a una ajuda municipal que cobreix part de les despeses.
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