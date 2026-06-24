Els viatges de l’Imserso ja tenen data: qui els pot demanar i com aconseguir plaça
El termini per inscriure’s acaba el 10 de juliol
El programa de Turisme de l’Imserso ja ha obert el període d’inscripció per a la temporada 2026-2027. Des d’aquest dilluns, 22 de juny, les persones interessades poden sol·licitar plaça per accedir als viatges per a pensionistes que ofereix l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials a preus assequibles. El termini estarà obert fins al 10 de juliol, inclòs.
L’Imserso és un organisme públic que depèn del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i que impulsa, entre altres serveis, un programa de viatges pensat per afavorir l’envelliment actiu, les relacions socials i l’accés de les persones grans a activitats d’oci i descans. També busca ajudar el sector turístic a mantenir l’activitat i l’ocupació durant la temporada baixa.
Qui pot demanar els viatges de l’Imserso
Poden participar en el programa les persones residents a Espanya que siguin pensionistes de jubilació de la Seguretat Social, pensionistes de viduïtat amb 55 anys o més, pensionistes per altres conceptes o persones perceptores de prestacions o subsidis d’atur amb 60 anys complerts.
També hi poden accedir les persones assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social amb 65 anys o més, els espanyols residents a l’estranger que compleixin els requisits i els emigrants retornats pensionistes.
Els beneficiaris poden viatjar amb el cònjuge o la parella de fet, encara que aquesta persona no compleixi les condicions exigides. També poden anar acompanyats de fills amb una discapacitat igual o superior al 45%, sempre que comparteixin habitació.
Com funciona el procés d’inscripció
Les persones que vulguin participar per primera vegada han de presentar una sol·licitud de l’Imserso dins del termini establert. El tràmit es pot fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’organisme o mitjançant el formulari oficial habilitat per l’Imserso.
En canvi, les persones que ja estiguin acreditades de temporades anteriors no han de tornar a presentar la sol·licitud, excepte si volen modificar dades personals, preferències de viatge o informació relacionada amb l’acompanyant.
Un cop acabi el termini, l’Imserso enviarà les acreditacions als usuaris admesos. Amb aquesta documentació podran participar més endavant en el procés de reserva dels viatges.
Quantes places hi ha i quins viatges s’ofereixen
La temporada 2026-2027 compta amb 879.213 places repartides en tres grans modalitats. La costa peninsular ofereix 440.284 places per a destinacions a Andalusia, la Comunitat Valenciana, Catalunya i la Regió de Múrcia.
Els viatges a les Illes Balears i les Canàries sumen 228.142 places, mentre que el turisme d’interior disposa de 210.787 places. Aquesta última modalitat inclou circuits culturals, viatges de natura, visites a capitals de província i desplaçaments a Ceuta i Melilla.
Els paquets inclouen allotjament en hotels seleccionats, pensió completa en la majoria de modalitats, transport quan correspongui i una pòlissa col·lectiva d’assegurança. A més, l’Imserso manté l’opció de viatjar amb animals de companyia en determinades destinacions de costa.
Quant costen els viatges
Els preus depenen de la destinació, la durada de l’estada i si el paquet inclou transport. Segons la previsió de la temporada, les tarifes van dels 132,91 euros d’algunes escapades curtes fins als 564,72 euros en determinats viatges a les Canàries amb transport inclòs.
També hi ha una tarifa plana de 50 euros per a persones amb menys ingressos. En total, es reserven 7.447 places per a pensionistes amb ingressos iguals o inferiors a la quantia de les pensions no contributives de jubilació o incapacitat. En aquests casos, l’Imserso assumeix la resta del cost del viatge, sigui quina sigui la destinació escollida.
L’adjudicació de places es fa mitjançant un sistema de baremació que té en compte l’edat, els ingressos, la situació familiar, la discapacitat i la participació en temporades anteriors. L’objectiu és repartir les places de manera equilibrada i facilitar l’accés a les persones amb més necessitat social o econòmica.
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