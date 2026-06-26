Manuel Hernández, advocat especialista en herències: «Així podem actuar si un hereu ocupa l'habitatge»
L'expert en herències recorda la importància del desnonament per precari, un procediment legal que permet agilitzar els processos quan un hereu no vol abandonar l'habitatge
Alejandro Navarro
Quan arriba el moment de repartir una herència, sempre poden sorgir problemes entre els hereus, ja sigui per malentesos o per un repartiment considerat injust. De fet, de vegades pot passar que un d'ells decideixi ocupar l'habitatge i no el vulgui abandonar.
En aquest sentit, l'advocat expert en herències, Manuel Hernández, explica què passa quan un hereu ocupa l'habitatge, a més d'oferir alguns consells clau perquè sapiguem com actuar de manera adequada.
Com podem actuar de manera adequada
Bàsicament, aquests casos solen ser força habituals, ja que acostumen a derivar de desacords entre les persones implicades. De fet, poden donar lloc a procediments judicials complicats, perquè l'hereu que ocupa l'immoble no el vol abandonar i «li és igual el que passi fins que es procedeixi a la divisió de l'habitatge».
Davant els dubtes que poden sorgir, l'advocat explica com podem actuar de manera efectiva per evitar tants problemes com sigui possible, assenyalant dues vies d'actuació diferents.
«La primera és que, si som majoria dins de l'herència i, per tant, els hereus volen que l'hereu que està ocupant l'immoble el desallotgi, es pot iniciar un procediment de desnonament per precari», assegura Hernández.
Què és el desnonament per precari?
Ara bé, què és el desnonament per precari? Segons l'expert en herències, és la situació en què una persona ocupa un immoble sense disposar del títol jurídic corresponent. En aquest cas, s'iniciaria el procediment de desnonament i es fixaria una data perquè l'ocupant abandonés el domicili.
Tanmateix, si no es compta amb la majoria dels hereus a favor d'aquesta decisió, l'única opció seria iniciar un procediment judicial de divisió de l'herència. D'aquesta manera, l'hereu passaria d'una «situació de comoditat» a una «situació d'incomoditat».
La condició clau per poder fer-ho seria incloure dins de l'inventari de l'herència un concepte anomenat «rendes de mercat». D'aquesta manera, l'hereu hauria d'abonar una renda a la resta dels hereus, ja que està ocupant l'habitatge sense títol ni autorització.
En definitiva, quan moren els propietaris de l'habitatge, aquest es converteix en un bé patrimonial susceptible de generar rendiments. Per això, com que l'ocupant no té autorització per residir-hi, estaria obligat a abandonar-lo, ja sigui perquè es pugui llogar o perquè es pugui repartir entre tots els hereus.
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