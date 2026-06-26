Els teus pares poden vendre la casa i no donar-te res: això diu la llei sobre l’herència
L’advocada Laura Lobo aclareix què passa amb la legítima, les vendes i les donacions
Les herències són una de les qüestions que més tensions generen dins de moltes famílies. Sovint, els fills donen per fet que una casa, uns estalvis o determinats béns dels pares acabaran sent seus algun dia. Aquesta idea, però, pot xocar amb una realitat legal que no sempre encaixa amb les expectatives familiars.
Molts fills pensen que tenen dret a una part del patrimoni dels pares abans que aquests morin, sobretot quan hi ha una venda important, com la de l’habitatge familiar. La pregunta és habitual: poden els pares vendre la casa i quedar-se tots els diners? La resposta de l’advocada Laura Lobo, especialista en herències, és clara: mentre els pares són vius, els béns són seus i poden disposar-ne lliurement.
L’herència no existeix fins que no hi ha una defunció
Segons explica Laura Lobo, és cert que hi ha una part de l’herència que la llei reserva obligatòriament als fills i que s’anomena legítima. En el dret civil comú, aquesta part protegeix els anomenats hereus forçosos i limita la llibertat total del testador.
Ara bé, hi ha un matís fonamental: «Mentre no hi hagi una defunció no existeix l’herència. És a dir, el dret a l’herència neix amb la mort de la persona», recorda l’advocada.
Això vol dir que, mentre els pares són vius, els fills no tenen un dret real sobre la casa, els diners o els béns familiars. El que tenen és una expectativa de futur. Tal com resumeix Lobo, «mentre els pares siguin vius no existeix una herència, existeix una expectativa de dret».
Poden vendre la casa sense repartir els diners?
La resposta és sí. Si els pares decideixen vendre l’habitatge familiar, no estan obligats a donar una part dels diners als fills ni a reservar-ne cap quantitat per a una futura herència. L’import obtingut amb la venda els pertany i poden fer-ne el que vulguin.
Poden comprar una altra casa, ajudar un altre familiar, invertir els diners, guardar-los o gastar-los. Segons l’advocada, «els pares en vida poden disposar lliurement dels seus béns, poden vendre’ls i no han de reservar ni una part dels seus béns ni part dels diners per als seus fills».
Això pot generar conflictes quan els fills havien donat per suposat que aquell immoble formaria part del seu futur patrimoni. Però la llei no protegeix expectatives personals mentre els propietaris continuen vius i decideixen vendre de manera real i vàlida.
Què passa si no em deixen el que esperava?
Quan arriba el moment de l’herència, la situació canvia. Amb la defunció, neix el dret dels hereus i entra en joc la legítima. Aquesta figura pot garantir als fills una part del patrimoni, encara que no necessàriament tot allò que esperaven rebre.
Una cosa és pensar que una casa acabarà passant als fills i una altra és que això sigui una obligació mentre els pares són vius. Per això, si els progenitors han venut un bé i han gastat els diners, els fills no poden reclamar automàticament una part d’aquella venda només perquè comptaven a rebre-la en el futur.
Venda o donació: la diferència clau
L’advocada Laura Lobo també diferència entre una venda i una donació. Si es tracta d’una compravenda real, feta a preu de mercat i amb garanties legals, els fills no poden exigir que se’ls entregui una part dels diners mentre els pares siguin vius.
En canvi, si el que hi ha és una donació, poden entrar en joc mecanismes legals per protegir la legítima. Després de la mort, determinades operacions es podrien revisar si s’entén que han perjudicat els hereus forçosos.
Per això, la idea principal és clara: els fills poden tenir expectatives sobre el patrimoni familiar, però això no vol dir que puguin decidir què fan els pares amb els seus béns. Mentre són vius, els progenitors poden vendre, gastar o administrar el que és seu. L’herència només existeix quan arriba la defunció.
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