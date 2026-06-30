El BCE ho deixa clar: tenir diners en efectiu a casa pot salvar-te en una emergència
Els bitllets continuen sent una xarxa de seguretat si fallen les targetes, els mòbils o els pagaments digitals
El Banc Central Europeu (BCE) ha volgut recordar una cosa que sovint oblidem en plena era digital: els diners en efectiu continuen sent imprescindibles. Encara que cada vegada paguem més amb targeta, mòbil o transferències instantànies, hi ha situacions en què aquests sistemes poden deixar de funcionar.
Per això, el BCE recomana tenir una petita quantitat d’efectiu a casa per poder afrontar emergències puntuals. No es tracta d’un missatge alarmista ni d’una crida a retirar els estalvis del banc, sinó d’una mesura de prudència davant possibles apagades, ciberatacs, fallades tècniques o crisis que bloquegin els sistemes electrònics de pagament.
Per què el BCE recomana guardar efectiu?
La raó és senzilla: l’efectiu no depèn d’internet, de servidors ni d’electricitat. Si un dia no funcionen els datàfons, les targetes bancàries, els caixers o les aplicacions mòbils, els bitllets permeten continuar comprant productes bàsics.
En una situació d’emergència, tenir diners físics pot servir per pagar aliments, aigua, medicaments, transport o altres necessitats essencials. Segons el BCE, en episodis d’incertesa, els ciutadans tendeixen a recórrer a l’efectiu perquè és un mitjà de pagament immediat i accessible.
Aquesta recomanació s’emmarca en un context en què Europa vol reforçar la resiliència del sistema bancari davant riscos tecnològics i geopolítics. L’objectiu és evitar que una fallada digital deixi les famílies sense capacitat de compra durant unes hores o uns dies.
Quants diners en efectiu convé tenir a casa?
El Banc Central Europeu no fixa una quantitat obligatòria per a tots els ciutadans. Tot i això, esmenta recomanacions que ja existeixen en alguns països europeus i que suggereixen guardar entre 70 i 100 euros per persona.
Aquesta quantitat estaria pensada per cobrir les necessitats bàsiques durant unes 72 hores, és a dir, tres dies. No es tracta de guardar grans sumes de diners, sinó una reserva petita i segura per a situacions imprevistes.
L’ideal és conservar aquests diners en un lloc discret i accessible, preferiblement en bitllets petits, per poder pagar compres bàsiques si els sistemes digitals no funcionen.
No és una alerta de col·lapse
El missatge del BCE no vol dir que s’acosti una guerra, una crisi financera o un col·lapse imminent. Tampoc significa que calgui treure els diners del banc. La recomanació apunta més aviat a tenir una mínima preparació domèstica, igual que moltes persones tenen una llanterna, aigua embotellada o una farmaciola.
El mateix organisme europeu defensa que els pagaments digitals i els diners en metàl·lic han de conviure. Les targetes i les aplicacions són còmodes, però l’efectiu ofereix una seguretat que la tecnologia no sempre pot garantir.
Una mesura senzilla per guanyar tranquil·litat
Tenir una petita reserva d’efectiu a casa pot semblar un detall menor, però pot marcar la diferència en una emergència. Si falla la tecnologia, els diners físics continuen funcionant.
Per això, el BCE insisteix en la importància de no dependre només dels pagaments digitals. Combinar diferents formes de pagament és una manera senzilla de protegir-se davant imprevistos i garantir que, passi el que passi, sempre es pugui accedir als béns essencials.
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