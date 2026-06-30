Ni compres impulsives ni preus confusos: les recomanacions de l'OCU per comprar amb seguretat durant les rebaixes
L'OCU alerta que "el fet que un producte estigui rebaixat no implica una disminució dels drets del consumidor"
Clara Dalmau Merencio
Amb l'arribada de l'estiu, que va començar fa pocs dies, també arriba el moment de fer un canvi d'armari. En aquest procés, potser t'adones que la roba d'estiu que tens ja no t'agrada o que ja no és de la teva talla.
Sigui com sigui, el sector del comerç al detall de moda ofereix una oportunitat a totes aquelles persones que vulguin renovar l'armari per començar l'estiu i les vacances. Aquest àmbit inclou botigues multimarca, grans magatzems, cadenes de roba (com les de fast fashion) i botigues independents, que aquest dijous 25 rebaixen la majoria dels seus productes.
Enquesta de satisfacció
En aquesta línia, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) també explica que les rebaixes són una oportunitat perfecta per a les persones consumidores amb dificultats econòmiques. L'entitat assegura que, tot i que el preu de la roba i el calçat ha baixat lleugerament durant l'últim any, l'IPC s'ha incrementat un 3,2% des del maig de l'any passat.
Segons l'Estudi de Solvència Familiar que elabora l'organització, el 61% de les famílies viuen al dia, sense marge per estalviar, i un 33% reconeix que té dificultats per adquirir roba o calçat.
Ja sigui per caprici o per necessitat, els descomptes d'estiu representen una bona oportunitat per accedir a productes a preus més assequibles. Per aquest motiu, l'OCU ha elaborat una enquesta de satisfacció per conèixer quines són les botigues físiques de comerç al detall més ben valorades durant el període de rebaixes, segons els consumidors.
Productes amb totes les garanties
En moda, Cortefiel, El Corte Inglés, Massimo Dutti, Springfield i Mango, per aquest ordre, són les botigues més ben valorades en època de rebaixes. Pel que fa al calçat, encapçalen la classificació Camper, El Corte Inglés, Pikolinos i Skechers.
Tot i això, l'organització recorda que "el fet que un producte estigui rebaixat no implica una disminució dels drets del consumidor". Això significa que les condicions de garantia, seguretat i qualitat del producte han de ser les mateixes que en qualsevol altre període de venda.
Recomanacions per comprar amb seguretat durant les rebaixes
Per aquest motiu, l'OCU ha elaborat un seguit de recomanacions per fer compres segures durant les rebaixes:
- Elaborar una llista de necessitats i evitar les compres impulsives, per fer un consum més responsable i ajustat al pressupost.
- Comprovar que el preu rebaixat va acompanyat del preu anterior, que ha d'haver estat vigent durant, com a mínim, un mes. Si hi ha diversos preus anteriors, s'ha de prendre com a referència el més baix.
- En les compres en línia, el consumidor disposa d'un termini de 14 dies per desistir de la compra, sense necessitat de justificar-ne el motiu. En les botigues físiques no hi ha obligació d'acceptar devolucions, excepte si el producte presenta algun defecte.
- Prioritzar els establiments adherits al sistema arbitral de consum, que permet resoldre conflictes de manera ràpida, gratuïta i eficaç.
- Conservar el tiquet de compra o la factura per poder exercir posteriorment els drets com a consumidor. Tots els establiments han de disposar, a més, de fulls oficials de reclamació.
"En cas que aquests drets no es respectin", l'OCU anima els consumidors a presentar una reclamació, amb l'objectiu de fomentar la transparència del mercat, protegir els usuaris i incentivar les empreses a mantenir pràctiques legals, de qualitat i de bon servei.
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