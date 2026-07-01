Vigila on inverteixes: Carlos Galán explica per què comprar una casa a la platja o a la muntanya pot ser un error financer
Hem d'invertir intel·ligentment, recorda
La compra i venda d'habitatges és un dels temes que més debat genera a la nostra societat a causa de la seva alta complexitat a l'hora de gestionar i invertir els diners de manera adequada i responsable. Els preus a què els taxen els bancs, la gran demanda o saber gestionar bé les propietats adquirides genera molt contingut en xarxes socials per a aquells que estiguin interessats en el tema.
Entre molts autors experts en el tema, hi ha l'economista Carlos Galán, un popular divulgador financer, expert en llibertat financera i inversió immobiliària, que després de diversos èxits al llarg de la seva trajectòria, porta el compte @libertad_immobiliaria, que actualment suma 24.000 seguidors a TikTok i més de 183.000 a Instagram. El seu propòsit principal és informar i donar consells sobre com gestionar habitatges: "Ara que arriba l'estiu, aquest és un tema molt recurrent en les conversacions".
Comprar una casa, aquí, és un error financer
El seu compte explica principalment com viure de rendes immobiliàries i dona consells sobre el món de la compra i venda de l'habitatge. Ara que l'estiu sobre camí és importat fer bones inversions sobretot quan es tracta de comprar una propietat. L'expert economista alerta en un dels seus vídeos a TikTok els llocs on mai has de comprar un habitatge. Es tracta, ni més ni menys, que dos indrets molt típics de segones residències: a la platja i a la muntanya.
"És un dels errors més grans que pots cometre", explica Galán. "Pot ser un dels teus somnis més grans, però és un error financer".
Diners que no podràs recuperar
Carlos Galán sosté que adquirir un habitatge a la platja o a la muntanya constitueix un error financer, ja que els alts costos operatius (hipoteca, IBI, comunitat i manteniment) immobilitzen capital que podria destinar-se a inversions rendibles. L'expert advoca per invertir el capital en actius productius i utilitzar els beneficis obtinguts per a finançar lloguers temporals, guanyant flexibilitat i rendibilitat.
Si compres un pis per 150.000 euros més despeses, "cada dia que hi vas et surt per uns 200 o 300 euros. I El pitjor de tot això no és el mer fet de gastar aquests diners", alerta Galán, "sinó que seran diners que després no podràs utilitzar per fer inversions molt més rendibles".
"Amb aquest benefici me'n vaig a un hotel o apartament i no he d'amortitzar res ni estic obligat a anar sempre al mateix lloc"
El consell que dona Galán en el seu vídeo de TikTok informatiu és: no comprar l'habitatge on es viu ni un apartament a la platja, sinó fer inversions més rendibles en altres habitatges per llogar-los posteriorment.
A més, ens recorda que no és bo deixar-se portar per l'ego a l'hora d'invertir i convé deixar “de banda els sentiments” i invertir “intel·ligentment", per aquesta manera poder obtenir un millor benefici.
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