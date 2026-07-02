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Laura Lobo, advocada: «En principi, no. Si els pares no ho volen, l'ús previ de l'habitatge no forma part de l'herència»

El Tribunal Suprem confirma que l'ús de l'habitatge familiar per part d'un hereu no forma part de l'herència, llevat que el testament indiqui el contrari

Impugnar un testament modificat sota coacció o a causa d'una malaltia és possible, segons l'advocada, tot i que no es pot accedir al document mentre el familiar encara és viu

Impugnar un testament modificat sota coacció o a causa d'una malaltia és possible, segons l'advocada, tot i que no es pot accedir al document mentre el familiar encara és viu / Eva Abril / arxiu

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Alejandro Navarro

Manresa

El repartiment d'una herència, de vegades, pot generar conflictes entre els hereus, ja sigui per l'acaparament de béns o per un desequilibri en el repartiment. Ara bé, què passa si un dels fills ha viscut a l'habitatge dels seus pares? Es pot considerar aquest fet un avançament de l'herència?

Davant d'aquesta qüestió, l'advocada Laura Lobo explica que l'ús de l'habitatge pot tenir un tractament específic. Segons l'experta, tot depèn del que s'hagi establert al testament.

L'ús de l'habitatge no s'inclou obligatòriament en l'herència

De fet, tal com ha confirmat el Tribunal Suprem, l'ús de l'immoble no ha de formar necessàriament part de l'herència. «En principi, no. Si els pares no ho volen, això no forma part de l'herència», assegura l'advocada, que destaca que cada cas és únic i s'ha d'analitzar de manera individual.

Ara bé, de vegades es poden produir modificacions sospitoses del testament, sobretot quan no hi ha una bona relació entre els familiars. En aquest sentit, l'advocada recorda que és impossible accedir al testament d'una persona mentre és viva.

Tanmateix, sí que es poden emprendre accions un cop el familiar ha mort. Així, si es demostra que el testament es va modificar sota els efectes d'«alguna patologia o malaltia que limitava la seva capacitat», és possible impugnar aquest document.

La importància de redactar un testament personalitzat

En qualsevol cas, Lobo recorda la importància de fer testament, sobretot per evitar problemes als hereus. «El testament no el fas per a tu, el fas per a ells, per a les persones que es queden», explica l'advocada, que el considera un acte de generositat envers la família.

Per evitar conflictes, recomana redactar un testament personalitzat, i no un document genèric. «Feu un testament personalitzat, un testament que realment resolgui problemes», afirma.

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D'aquesta manera, recórrer a professionals especialitzats en herències, així com fer una bona planificació successòria, pot simplificar els tràmits de la successió i fins i tot evitar conflictes amb la resta d'hereus.

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