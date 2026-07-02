Vacances a crèdit: el parany que pot fer-te pagar fins a un 72% més per marxar uns dies
Cada cop més famílies financen l’estiu amb préstecs, targetes de crèdit o revolving, però els experts alerten que la factura pot disparar-se
Marxar de vacances s’ha convertit en un luxe per a moltes famílies. L’augment dels preus, els sous ajustats i el cost de la vida han fet que moltes persones recorrin a un crèdit per pagar les vacances. El problema és que aquesta decisió, aparentment pràctica, pot acabar sortint molt cara.
Segons les dades citades pels principals operadors turístics, la despesa mitjana per persona durant l’estiu del 2026 pot arribar als 1.339 euros, un 48% més que l’any anterior. Si es té en compte que el salari mitjà a Espanya se situa al voltant dels 1.800 euros mensuals, una família de quatre membres pot haver de destinar gairebé dos sous sencers només per poder marxar uns dies.
La pregunta és inevitable: és coherent endeutar-se per desconnectar? Des d’un punt de vista financer, no sempre. Les vacances són importants per descansar, gaudir i trencar la rutina, però demanar diners per pagar una despesa no essencial pot convertir uns dies de descans en mesos o anys de deute. I des d’un punt de vista ètic i social, la situació també obre un debat incòmode: si treballar no garanteix poder descansar uns dies sense endeutar-se, el problema no és només individual, sinó també econòmic i estructural.
Un de cada cinc usuaris finançarà les vacances
Les enquestes més recents d’asseguradores i comparadors financers apunten que un de cada cinc usuaris finançarà les vacances aquest estiu. La tendència va a l’alça: el 2025, el 22% de les persones que van marxar de vacances van pagar el viatge amb una targeta de crèdit, un préstec o algun producte similar. El 2022, aquesta xifra era només del 10%.
Això demostra que el finançament de vacances ja no és una excepció. Cada vegada més persones utilitzen productes financers per pagar viatges, escapades, hotels o vols. Però no tots els crèdits són iguals, i aquí és on apareix el gran risc.
El perill de les targetes revolving
Segons el comparador Banqmi, finançar les vacances amb una targeta revolving pot fer que el cost final del viatge es dispari. Antonio Gallardo, expert financer de Banqmi, posa un exemple clar: si una persona paga unes vacances de 6.000 euros amb una targeta revolving amb una TAE del 24% i ho retorna en 36 mesos, pot acabar pagant uns 10.300 euros en total. És a dir, un 72% més del preu inicial.
La trampa és que la quota mensual pot semblar assumible. Pagar 50 o 60 euros al mes dona una falsa sensació de control, però allarga el deute i multiplica els interessos. En una escapada més modesta de 1.500 euros, el cost final també pot pujar fins als 2.007 euros, un 33,8% més.
Per això, els experts insisteixen que el problema no és només demanar diners, sinó com es demanen. La quota mínima és un dels principals perills: permet pagar poc cada mes, però fa que el deute s’allargui i els interessos creixin.
Què diuen els experts?
Antonio Gallardo, expert financer del comparador Banqmi, adverteix que finançar les vacances no és necessàriament dolent, però només si es fa amb sentit comú. Segons explica, la diferència entre pagar un viatge de 3.000 euros amb un préstec personal o fer-ho amb una targeta revolving pot superar els 700 euros en interessos a tres anys. I si es cau en la trampa de pagar només la quota mínima, el cost es pot multiplicar encara més.
Gallardo recomana comparar sempre la TAE, exigir informació per escrit, calcular el cost total del crèdit i desconfiar de les quotes massa baixes. Segons l’expert, aquests quatre hàbits poden estalviar a una família l’equivalent a unes vacances senceres.
Quin és el millor préstec per pagar unes vacances?
Si no queda més remei que finançar el viatge, els experts apunten que un préstec personal sol ser millor opció que una targeta revolving o el pagament ajornat amb targeta, sobretot quan l’import supera els 1.500 euros i el termini de devolució és superior als 12 mesos.
Un préstec personal amb una TAE més baixa i un termini curt permet saber des del principi quant es pagarà en total. Per exemple, segons Banqmi, unes vacances de 6.000 euros finançades amb un préstec personal al 8,5% TAE a retornar en 12 mesos tindrien un cost d’interessos molt inferior al d’una revolving. En una escapada de 1.500 euros, el cost final seria d’uns 1.567 euros, molt lluny dels més de 2.000 euros que podria suposar una targeta revolving.
El consell clau abans d’endeutar-se
Abans de demanar un crèdit per a les vacances, cal fer una pregunta senzilla: es podrà retornar sense posar en risc l’economia familiar? Si la resposta no és clara, potser és millor reduir el pressupost, buscar una escapada més curta o ajornar el viatge.
Les vacances haurien de servir per descansar, no per començar la tardor amb un problema financer. Per això, si cal finançar-les, el més prudent és evitar les targetes revolving, comparar préstecs, mirar la TAE, calcular el cost final i no deixar-se seduir per quotes mensuals petites que amaguen interessos elevats.
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