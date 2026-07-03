Alerta a les gasolineres: omplir el dipòsit serà cada cop més car després del final de les ajudes al combustible
La rebaixa fiscal es redueix des de l’1 de juliol i els conductors perdran estalvi mes a mes
Els conductors han començat el mes de juliol amb una mala notícia per a la butxaca: omplir el dipòsit serà més car. El motiu és clar: el Govern ha començat a retirar de manera progressiva una part de les ajudes al combustible, i això farà que el preu de la gasolina i del gasoil continuï pujant durant els pròxims mesos.
Durant l’últim any, el preu dels carburants ha estat marcat per les tensions internacionals, especialment pel conflicte a l’Orient Mitjà, i per les mesures fiscals aprovades per l’Executiu per intentar contenir l’impacte sobre les famílies. Les primeres ajudes anticrisi van permetre estalvis importants: entre 14 i gairebé 17 euros per un dipòsit de 50 litres en el cas de la gasolina, i prop d’11 euros en el cas del gasoil d’automoció, segons els tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha).
Però aquesta etapa d’alleujament comença a quedar enrere. El reial decret llei aprovat pel Govern i publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) entra en vigor amb una mesura clau: es manté temporalment una reducció de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs, però desapareix la rebaixa de l’IVA dels carburants al 10%. Aquesta recuperació de l’IVA general al 21% és el que explica que fer provisió de carburant ja sigui més car des de l’1 de juliol.
Què va passar l’1 de juliol?
El passat 1 de juliol, el preu final dels combustibles va començar a pujar perquè va decaure la rebaixa de l’IVA al 10% que estava vigent des del 22 de març. Tot i que el Govern manté una reducció temporal de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs, aquesta no és suficient per compensar l’augment de l’IVA.
La Confederació Espanyola d’Empresaris d’Estacions de Servei (CEEES) ha advertit que el preu mitjà dels carburants per al consumidor final ja va pujar a partir de les 00.00 hores de l’1 de juliol, “contràriament al que afirmava l’Executiu”.
En un comunicat, la patronal de les gasolineres ha qualificat de “lleugera” la reducció temporal de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs i ha assegurat que és “absolutament insuficient” per absorbir el “massiu” impacte que suposa la recuperació del tipus general de l’IVA al 21%.
Per què encara pujarà més el preu del combustible?
La pujada no s’acaba aquí. El problema és que la rebaixa fiscal serà cada cop més petita. Al juliol, la reducció serà de 15 cèntims per litre per al gasoil i la gasolina sense plom. A l’agost baixarà fins als 10 cèntims per litre i al setembre quedarà en només 5 cèntims per litre.
Això vol dir que els conductors aniran perdent descompte de manera gradual. Segons les estimacions recollides al text, el descompte efectiu en omplir un dipòsit de 50 litres serà d’uns 9,1 euros al juliol, tant per a la gasolina com per al gasoil. A l’agost baixarà fins als 6,05 euros i al setembre se situarà al voltant dels 3,02 euros.
Per tant, l’evolució és clara: cada mes hi haurà menys ajuda i, si els preus internacionals no baixen prou, el cost de fer provisió continuarà pressionant les butxaques.
Les xifres que notaran els conductors
Segons els càlculs de la CEEES, prenent com a referència els preus mitjans del dimarts anterior a l’entrada en vigor de la nova situació fiscal, la recuperació de l’IVA al 21% i el nou IEH provocaran un encariment de l’1,89% en el gasoil i del 6,95% en el cas de la gasolina.
El preu mitjà del litre de dièsel passarà d’1,506 euros a 1,534 euros, és a dir, 2,8 cèntims més per litre.
En el cas de la gasolina súper, el preu passarà d’1,442 euros a 1,542 euros, és a dir, 10 cèntims més per litre.
Els tècnics de Gestha també calculen que haver omplert el dipòsit abans de l’entrada en vigor de la retirada progressiva de les rebaixes va permetre estalviar fins a 7,88 euros en gasolina de 98 octans, 5,17 euros en gasolina de 95 i 1,62 euros en gasoil d’automoció.
Què diu el ministre d’Economia?
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha defensat la retirada gradual de les ajudes fiscals als carburants. Segons ha explicat, “a mesura que es vagin reduint els preus dels mercats internacionals, retirarem de manera progressiva el suport a la reducció d’impostos als carburants per a les llars”.
Aquesta frase resumeix l’estratègia del Govern: mantenir una ajuda temporal, però anar-la reduint si la situació dels mercats internacionals ho permet. El problema, segons les estacions de servei, és que la pujada de l’IVA al 21% neutralitza l’efecte positiu de la reducció parcial de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs.
Hi haurà algun fre si els preus es disparen?
El decret inclou un mecanisme de protecció en cas d’una forta pujada dels preus. Si al juny del 2026 l’IPC de la gasolina o del gasoil supera en més d’un 15% el registrat el mateix mes de l’any anterior, la rebaixa fiscal serà més elevada: 20 cèntims per litre durant l’agost i 15 cèntims per litre al setembre.
Aquesta clàusula busca evitar que una escalada forta dels carburants deixi els consumidors completament desprotegits. Tot i això, si no s’activa aquest mecanisme, el calendari previst és el de reducció progressiva: 15 cèntims al juliol, 10 a l’agost i 5 al setembre.
S’ha acabat l’estalvi?
La resposta és que l’estalvi en carburants no desapareix de cop, però sí que es va esgotant. Al juliol encara hi haurà un descompte efectiu d’uns 9,1 euros per un dipòsit de 50 litres. A l’agost baixarà a 6,05 euros i al setembre quedarà en només 3,02 euros.
Si es mantenen els preus mitjans registrats el 23 de juny, Gestha calcula que a l’octubre omplir un dipòsit de 50 litres tornarà a costar pràcticament el mateix que abans de l’entrada en vigor de les mesures fiscals. En concret, proveir de gasolina 98 se situaria en 98,81 euros, el de gasolina de 95 arribaria als 87,97 euros i el del gasoil d’automoció als 87,95 euros.
Així doncs, el missatge per als conductors és clar: la fi progressiva de les ajudes al combustible, la recuperació de l’IVA al 21% i la reducció mes a mes de la rebaixa de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs faran que omplir el dipòsit sigui cada vegada més car. L’estalvi que va arribar a ser molt notable durant els primers paquets anticrisi s’està apagant, i la factura de la gasolina torna a créixer.
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