Espanya sorprèn Europa: els jubilats espanyols estan millor del que molts pensen
Les dades de l’OCDE situen Espanya entre els països europeus amb millor protecció econòmica per a la gent gran
Durant anys s’ha repetit la idea que els jubilats espanyols viuen pitjor que els del nord d’Europa. Però les dades oficials expliquen una realitat més matisada i, en alguns indicadors, força positiva per a Espanya. Segons una anàlisi d’indicadors de l’OCDE i Eurostat, el país es manté entre els estats europeus amb una millor situació relativa per a les persones grans.
La dada més destacada prové de l’informe Pensions at a Glance, de l’OCDE: els majors de 65 anys a Espanya tenen uns ingressos disponibles equivalents al 96,7% dels ingressos del conjunt de la població. Això situa Espanya per davant de països sovint vistos com a grans referents del benestar, com Alemanya, Suècia, Noruega, Dinamarca o els Països Baixos.
Per què Espanya surt tan ben situada?
La clau és el pes del sistema públic. A diferència d’altres països europeus, on les pensions privades o els plans d’empresa tenen un paper molt important, a Espanya la protecció dels jubilats recau sobretot en les pensions públiques.
Això fa que molts pensionistes mantinguin un nivell d’ingressos relativament pròxim al que tenien durant la seva etapa laboral. És el que es coneix com a taxa de substitució, és a dir, el percentatge del salari que es conserva quan una persona es jubila. En aquest punt, Espanya continua entre els països més destacats de l’entorn europeu.
Ara bé, els experts recorden que no es pot valorar la qualitat de vida dels jubilats només mirant la pensió. També compten altres factors com el cost de vida, l’habitatge en propietat, l’estalvi acumulat, el risc de pobresa o la despesa sanitària.
El rànquing europeu segons els ingressos dels majors de 65 anys
Segons les dades de l’OCDE, aquests són els països analitzats segons els ingressos dels majors de 65 anys respecte al conjunt de la població:
PosicióPaísIngressos dels majors de 65 anys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aquest rànquing mostra que Espanya queda en una posició alta quan es comparen els ingressos dels jubilats amb els de la resta de la població. De fet, supera economies amb molta reputació en polítiques socials, com Alemanya, Suècia o Dinamarca.
Quins països cuiden millor els seus jubilats?
Si es combinen diferents indicadors —ingressos, risc de pobresa, sistemes complementaris i protecció econòmica— els països que solen aparèixer millor situats són Luxemburg, Noruega, Dinamarca, Finlàndia i els Països Baixos.
Aquests països destaquen sobretot per tenir sistemes d’estalvi complementari més forts i, en alguns casos, taxes de pobresa més baixes entre la gent gran. Als Països Baixos, per exemple, les pensions ocupacionals tenen un pes molt important en els ingressos dels jubilats.
Espanya, juntament amb França, Itàlia i Portugal, forma part d’un segon grup de països on el punt fort és el sistema públic de pensions. Això permet que molts jubilats mantinguin una renda estable, encara que el model depengui molt de la sostenibilitat futura del sistema.
Com està realment Espanya?
La situació dels jubilats a Espanya és millor del que sovint es pensa, almenys si es compara la seva renda amb la del conjunt de la població. Les dades de l’OCDE desmunten el tòpic que els pensionistes espanyols estan sistemàticament pitjor que els del nord d’Europa.
Tot i això, no tot és positiu. Organismes com l’AIReF han advertit que la situació actual podria canviar en les pròximes dècades si no es revisa progressivament la sostenibilitat del sistema. L’envelliment de la població, l’augment de l’esperança de vida i la pressió sobre la despesa pública són reptes importants.
En resum, Espanya surt ben posicionada en el mapa europeu de les pensions, especialment per la força de les pensions públiques i per la renda relativa dels seus jubilats. Però el gran repte és garantir que aquest nivell de protecció es pugui mantenir també en el futur.
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