Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
Obrir un compte conjunt és habitual, però pocs coneixen les restriccions per a disposar dels diners en cas de mort d'un dels titulars
Alejandro Navarro
Obrir un compte compartit on van a parar els ingressos de la teva parella, cònjuge o familiar, sol ser una pràctica comuna al nostre país. Tot i això, hi ha una cosa que no gaire gent sap: quan un dels titulars del compte mor, els fons queden paralitzats. D'aquesta manera, l'altre titular no pot retirar diners tret que compti amb l'autorització dels hereus.
Segons confirma el Banc d'Espanya, quan el titular d'un compte conjunt mor, la resta de titulars no podran disposar dels diners. L'única alternativa per a operar en aquesta mena de compte seria disposar del permís de tots els hereus del titular mort.
Una alternativa al compte conjunt: el compte indistint
Ara bé, és important recalcar que aquí trobem una excepció, on els bancs ens assenyalen l'existència d'una altra modalitat de compte: el compte indistint. Per això, en el cas d'aquesta última, també pot comptar amb diversos titulars, però les qüestions en compte a la defunció d'un titular canvien.
Bàsicament, en aquest compte indistint els titulars podran continuar accedint als fons, a pesar que mori un d'ells. El fet que explica aquestes diferències és que, en el cas del compte conjunt, cada moviment de fons ha de disposar del consentiment de l'altre. Però en la indistinta sí que pot existir un major risc de mal ús dels diners per part d'un dels titulars.
A escala general, els experts sempre recomanen tenir al teu banc informat de la defunció d'un titular de compte, sobretot per a estalviar-nos problemes legals en el futur. D'aquesta manera, l'usuari podrà tenir un major control dels seus estalvis, enfront de pràctiques fraudulentes de la resta de titulars, o altres possibles problemes.
Què fer abans d'obrir un compte bancari
Entitats bancàries com a BBVA ens donen alguns consells que podem tenir en compte a l'hora d'obrir un compte bancari per primera vegada. En aquest sentit, al principi hem de tenir clar quin és el tipus de compte que volem obrir, en funció de les nostres necessitats o situació concreta:
- Compte corrent: Aquesta és el compte més comú, ja que ens permet realitzar algunes operacions com a domiciliació d'una nòmina o rebuts, associar targetes, així com realitzar transferències, ingressos i íntegres.
- Compte jove: És molt similar al compte corrent, però està dirigida a un públic d'una determinada edat. Aquest tipus de comptes solen incloure promocions i condicions especials per a fomentar l'estalvi dels més joves.
- Compte remunerat: Aquest compte ens ofereix una petita rendibilitat pels estalvis dipositats en ella. Funciona de manera similar al dipòsit bancari, però amb la possibilitat de retirar els diners estalviats en qualsevol moment, sense haver de pagar una penalització o comissions. No obstant això, en aquest compte no es poden domiciliar rebuts o nòmines, ni tampoc associar targetes per a efectuar pagaments.
Amb tot això en ment, el següent pas serà esbrinar quan ens suposarà el cost i les condicions de manteniment del compte bancari. Això és molt important, ja que ens estalviaria 'esglais' a l'hora de cobrar les taxes de gestió del banc.
Finalment, podem centrar-nos en altres elements menors, com són els serveis associats al compte; l'habilitació de la banca en línia per al teu compte; o informar-se sobre la qualitat del producte que estàs contractant, ja sigui mitjançant opinions d'experts, usuaris de comptes o antics clients.
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