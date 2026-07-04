Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
La normativa vigent fixa l'edat ordinària de jubilació segons els anys cotitzats. Així queda la taula per any de naixement i què diu la Seguretat Social
EL PERIÓDICO / Marcos Rodríguez
La pregunta es repeteix cada any entre milers de treballadors: quan podré jubilar-me? Encara que moltes persones creuen que l'edat legal ja és de 67 anys per a tots, la realitat és diferent. La normativa vigent manté dues edats ordinàries de jubilació en funció de la carrera de cotització i estableix un calendari progressiu que culminarà el 2027.
No es tracta d'una reforma recentment aprovada. El calendari va ser dissenyat en la Llei 27/2011, que va elevar gradualment l'edat ordinària de jubilació dels 65 als 67 anys, i posteriorment ha conviscut amb altres reformes del sistema de pensions que han introduït canvis en incentius, modalitats de jubilació o en el càlcul de la pensió. No obstant això, continua sent una informació poc coneguda i que cada any genera dubtes entre els qui s'acosten al final de la seva vida laboral.
Segons la Seguretat Social, en 2026 podran jubilar-se als 65 anys els qui acreditin 38 anys i tres mesos o més de cotització. Els qui no aconsegueixin aquest període hauran d'esperar fins als 66 anys i 10 mesos. Des de 2027, el calendari quedarà definitivament fixat: 65 anys per als qui acreditin 38 anys i sis mesos de cotització o més i 67 anys per a la resta.
Així queda l'edat de jubilació segons l'any de naixement
- Columna número 1: Any de naixement
- Columna número 2: Si reuneix la cotització exigida
- Columna número 3: Si reuneix la cotització exigida
La mateixa lògica continua per als anys posteriors, sempre amb la legislació vigent.
Convé tenir present que aquesta taula és orientativa i reflecteix exclusivament la normativa actualment en vigor. És a dir, mostra quan correspondria accedir a la jubilació ordinària si les regles actuals romanen sense canvis. Les Corts Generals poden modificar en el futur la legislació sobre pensions, com ja ha ocorregut en diferents ocasions durant les últimes dècades.
L'edat no és l'únic requisit
L'edat és només una part de l'equació. Els anys cotitzats continuen sent determinants per a accedir a la jubilació ordinària als 65 anys i també influeixen en el càlcul de la pensió. A més, continuen existint modalitats com la jubilació anticipada, la demorada, l'activa o la flexible, cadascuna amb requisits específics.
La pròpia Seguretat Social recomana comprovar periòdicament la vida laboral i utilitzar el seu simulador oficial abans de prendre decisions sobre el retir. Aquest és el millor mode de conèixer la data estimada de jubilació i la quantia aproximada de la futura pensió conforme a la normativa vigent.
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