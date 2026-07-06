Carlos Llull, tècnic de climatització: "Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que..."
El tècnic explica que "el problema és quanta calor entra a l'habitatge", no només la despesa energètica
Oriol García Dot
Amb l'arribada anticipada de les altes temperatures i d'aquesta onada de calor, l'aire condicionat s'ha convertit en un element essencial a les llars i als espais de treball. Cada estiu, la demanda d'aquests electrodomèstics augmenta de manera significativa, ja que no només serveixen per evitar la calor, sinó també per mantenir l'ambient d'una casa més saludable i confortable.
En els darrers anys, l'ús de l'aire condicionat ha experimentat un gran creixement, especialment a les ciutats on les onades de calor són cada vegada més freqüents.
Consum energètic
Aquest fenomen ha posat el focus en el consum energètic i en la importància d'escollir equips adequats. A més, l'impacte ambiental i econòmic d'aquests aparells d'aire condicionat s'han convertit en factors clau tant per als consumidors com per als experts del sector.
Un d'ells és Carlos Llull, un electricista, assessor energètic i tècnic de climatització, que també es dedica a la divulgació de contingut educatiu en relació amb l'electricitat, l'energia i l'impacte econòmic en les nostres vides.
Com utilitzar-lo correctament
Precisament, en una de les seves últimes publicacions al seu compte de TikTok parla sobre l'ús correcte de l'aire condicionat i respon a un dels dubtes que es fa tothom.
De fet, comença plantejant la pregunta que més li fan com a instal·lador: "Què consumeix més: deixar l'aire condicionat encès tota la nit o apagar-lo i tornar-lo a encendre constantment? La veritat és que la resposta sorprendrà moltíssima gent".
No consumeixen el 100 % tota la nit
L'expert exposa una situació hipotètica: "Imagina't que són les deu de la nit, la teva habitació està a 29 graus i programes l'aire condicionat a 24. L'aire comença a refredar l'estança, arriba a la temperatura i redueix automàticament la seva potència, però just en aquell moment decideixes apagar-lo. L'habitació es tornarà a escalfar, les parets acumulen calor i a les 3 de la matinada el tornes a encendre perquè et despertes suant i l'aire condicionat ha de tornar a treballar molt fort per refredar de nou tota la teva habitació".
Per tant, segons aquest electricista, aquest és el principal error de pensament de la gent. Els equips d'aire condicionat moderns no consumeixen el 100 % d'energia tota la nit. Simplement, quan arriben a la temperatura que s'ha programat, s'autoregulen automàticament i consumeixen molt menys que si haguessin de tornar a refredar-ho tot des de zero.
La calor que entra a l'habitatge
Llull ho exposa de la manera següent: "Suposem que tenim una màquina d'una potència màxima de 1.500 watts i suposem un escenari força exigent: durant una nit de 8 hores podria costar al voltant d'un euro en electricitat. Per això moltes vegades el problema no és quant consumeix l'aire condicionat; el problema és quanta calor entra a l'habitatge".
Per això, explica que el punt clau per no gastar tants diners en l'ús de l'aire condicionat és tenir un bon aïllament tèrmic i evitar que el sol estigui tocant tot el dia a l'interior de l'habitatge. L'expert acaba recordant que "la pròxima vegada que algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que els equips moderns estan dissenyats precisament per autoregular-se".
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